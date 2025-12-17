X!

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

Korvpall
Eesti korvpalluri Henri Veesaare koduülikool North Carolina teenis USA üliõpilasliigas NCAA neljanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis alistati East Tennessee State 77:58 (38:30).

Kohtumise avapoolaeg kulges tasavägiselt, kuid North Carolina pääses teise poolaja alguses juhtima 15 punktiga ning umbes paarikümnepunktist edu hoiti lõpuni välja.

Suurepärast visketäpsust näidanud Veesaar viskas võitjate parimana 26 punkti (kahesed 8/8, kolmesed 2/3, vabavisked 4/4). 26 punkti tähistas ühtlasi Veesaare NCAA-karjääri punktirekordit. Lisaks kogunes eestlase arvele veel kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu, üks viskeblokeering ning üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Caleb Wilson lisas omalt poolt 20 silma, kaotajate resultatiivseim oli 14 punkti kogunud Brian Taylor II.

North Carolina teenis ühe kaotuse kõrvale kümnenda võidu. Laupäeva hilisõhtul võõrustatakse koduväljakul Ohio State'i ülikooli (8-2).

Toimetaja: Henrik Laever

