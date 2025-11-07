Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

Alpine'i vormel-1 võistkond teatas Franco Colapintoga jätkamisest ka järgmisel hooajal ja see tähendab, et Paul Aron 2026. aastal tiimi põhisõitja kohta ei teeni.

22-aastane argentiinlane pidanuks olema tänavu Alpine'is varusõitja rollis, aga meeskond otsustas pärast kuuendat etappi ta austraallase Jack Doohani asemel põhisõitjaks määrata.

Kui võistkonna esinumber Pierre Gasly on teeninud sel hooajal 20 punkti, siis Colapinto on jäänud nullile ja see on tekitanud F1 maailmas kuulujutte tema tuleviku osas. Spekuleeritud on ka tema asendamise üle eestlasega.

Colapinto kiirus on olnud kõikuv - viis korda on ta kvalifikatsioonis suutnud Gaslyd edestada, aga on teinud ka kaks avariid. Sügisel on kahe sõitja vahe siiski vähenenud - viimased viis sõitu on nad lõpetanud nelja sekundi sees.

Paul Aron on saanud sel hooajal proovida Alpine'i ja ka Kick Sauberi vormelit mõnedel etappidel vabatreeningul, kuid Alpine'i meeskond otsustas jätkata 2026. aastal siiski sama sõitjate koosseisuga.