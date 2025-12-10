Paul Aron näitas F1 testipäeval teist tulemust

Eestlane läbis Kick Sauberiga 126 ringi ja sai parimal juhul kirja aja 1.23,847. Temast oli kiirem vaid Aston Martini kolleeg Jak Crawford, kes edestas Aronit küll vähem kui kümnendikuga (1.23,766).

Igapäevaselt Alpine'i võistkonna testisõitjale tegutsevale Aronile järgnesid Luke Browning (Williams; 1.23,920), Frederik Vesti (Mercedes; 1.24,568) ja Ayumu Iwasa (Red Bull; 1.25,925).

Testipäev oli mõeldud nii noortele sõitjatele harjutamiseks kui ka Pirellile 2026. aasta rehvide testimiseks. Viimaste puhul seadistati masinad ka sarnasemaks järgmise aasta reeglitega ehk aegade võrdluses olid need kehvemad.

Rehve testivatest masinatest oli kiireim Kimi Antonelli (Mercedes; +1.25,170), kes üldarvestuses näitas kuuendat aega. Kokku 71 ringi läbis ka värske maailmameister Lando Norris (McLaren), kes oli aegade võrdluses 12. (1.26,142).