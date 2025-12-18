X!

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

Henri Drell palli korvi lükkamas
Henri Drell palli korvi lükkamas Autor/allikas: FIBA
Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut alistas Meistrite liigas alagrupi viimases kohtumises võõrsil 89:87 Cholet Basketi. Joventut ei kaotanud alagrupiturniiril ühtegi mängu.

Drell mängis 18 minutit ja tõi selle ajaga 13 punkti, võttis neli lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Badalona parim oli Ludde Haakanson 17 punktiga, Michael Ružic ja Cameron Hunt lisasid mõlemad 15 punkti. Cholet' ridades tõi Deandre Gholston 17 punkti.

Joventut läbis C-alagrupi täisedu kuue võiduga ja pääses 16 parema sekka.

Samuti C-alagruppi kuulunud Artur Konontšuki tööandja Bursaspor aga ei suutnud võiduarvet avada, kaotades kõik kuus mängu ja sellega sai nende turniir ka läbi. Viimati jäädi kodus 83:92 alla Holoni Hapoelile.

Konontšuk mängis pea 24 minutit ja tõi selle ajaga kaheksa punkti, võttis kolm lauapalli ning andis ühe korvisöödu. Malik Parsons ja Bryant Crawford viskasid mõlemad 17 punkti. Võitjate resultatiivseim oli Idan Zalmanson 23 punktiga.

Toimetaja: Maarja Värv

