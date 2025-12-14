Rae tunnistas Leedus vaid võite

Naiste võrkpalli Balti liigas olid Leedus vastamisi mullused finalistid ja Rae Spordikool/Viaston alistas 3:0 mänguga Kaunase. Rae on tiitlikaitsjana võitnud Balti liigas kõik 12 mängu. Kolm võitu võeti nüüd lausa kolmel päeval järjest Leedus mängides.

"Täna tuli natukene lihtsamalt," lausus kapten Liis Kiviloo ERR-ile. "Täna mängisime ka täiskoosseisus ja põhiga. Esimesel kahel päeval üritasime kasutada rohkem varusid, et põhidele puhkust anda, aga peale pikka reisi reedel oli enesetunne üsna värske ja mäng oli väga raske - ikkagi kasutasime kõiki kahes esimeses mängus."

"Saime hakkama ja eks see oli tiimi pingitus, et väga raske on niimoodi kolm mängu järjest mängida, aga väga hea meel, et saime need punktid kätte igast mängust. Kokkuvõttes edukas nädalavahetus."

Reedel sai Rae Spordikool/Viaston jagu Vilniuse Taurasest 3:1 ja laupäeval Leedu kuni 18-aastaste koondisest 3:1.