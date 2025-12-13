29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp ütles mängu eel, et tahaks esimese omavahelise kohtumise (mis kaotati 2:3) eest revanši ja aasta viimase kodumängu edukalt lõpetada ning ei vedanud toetajaid alt. Liigatabelis jätkab Barruse meeskond kolmandal kohal 19 punktiga, vahendab Volley.ee.

Võru resultatiivseimana tõi 7 serviässa löönud Renato Santos 29 punkti (+23), Kristo Kollo ja Henri Treial lisasid kumbki 15 punkti (+6 ja +13). Barruse vastuvõtt oli 34 protsenti ja rünnakuid lahendati 58-protsendiliselt, blokiga teeniti kuus ja serviga kümme punkti (eksiti 18 pallingul).

Šiauliai parim oli 14 punktiga (+10) Tomas Rogal. Leedukate vastuvõtt oli 33 protsenti ja rünnak 37 protsenti, blokist saadi neli ja servilt kuus punkti (tehti 13 serviviga).

Pühapäeval mängib Võru meeskond Pärnus Pärnu Võrkpalliklubiga. Tartu Bigbank võõrustab Šiauliaid.