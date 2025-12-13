X!

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Helin Potter
Võrkpall

Võru Barrus Võrkpalliklubi võõrustas Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonda ja sai kodupubliku rõõmuks 3:1 (25:18, 25:16, 23:25, 25:14) võidu.

Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp ütles mängu eel, et tahaks esimese omavahelise kohtumise (mis kaotati 2:3) eest revanši ja aasta viimase kodumängu edukalt lõpetada ning ei vedanud toetajaid alt. Liigatabelis jätkab Barruse meeskond kolmandal kohal 19 punktiga, vahendab Volley.ee.

Võru resultatiivseimana tõi 7 serviässa löönud Renato Santos 29 punkti (+23), Kristo Kollo ja Henri Treial lisasid kumbki 15 punkti (+6 ja +13). Barruse vastuvõtt oli 34 protsenti ja rünnakuid lahendati 58-protsendiliselt, blokiga teeniti kuus ja serviga kümme punkti (eksiti 18 pallingul).

Šiauliai parim oli 14 punktiga (+10) Tomas Rogal. Leedukate vastuvõtt oli 33 protsenti ja rünnak 37 protsenti, blokist saadi neli ja servilt kuus punkti (tehti 13 serviviga).

Pühapäeval mängib Võru meeskond Pärnus Pärnu Võrkpalliklubiga. Tartu Bigbank võõrustab Šiauliaid.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:32

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

18:12

Rae Spordikool jätkas Leedu turneed edukalt

09:46

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

12.12

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

10.12

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

10.12

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

10.12

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

08.12

Rikberg eurovastasest: rünnaku võimsus tundub olevat Balti liigast kõrgem

08.12

Tammearu säras taas Jaapanis, Hollas USA-s omade parim

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Liidrite kohtumise võitnud Rae tõusis taas tabeli tippu

07.12

Tabeli tipud Tartu Bigbank ja Pärnu VK said Läti klubide vastu kolm punkti

videod

sport.err.ee uudised

23:52

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

23:16

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

22:44

Spordipealinna projektijuht: küsiti, kas suudate päriselt selle ära teha

22:17

ETV spordisaade, 13. detsember

21:58

Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

21:32

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

21:03

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

20:37

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

20:10

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

19:34

Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

19:07

Suurorg ja Kullamäe aitasid koduklubi võidule

18:39

Aigro jäi Klingenthalis teisest voorust välja, Prevcid võidutsesid jälle

18:12

Rae Spordikool jätkas Leedu turneed edukalt

17:43

Petrõkina: hoiame pöialt, et saan varsti paremalt jalalt hüppeid teha

17:16

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

loetumad

16:45

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

13:45

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

14:05

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

11:14

Belgrad värvus mustaks

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

15:58

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

17:16

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo