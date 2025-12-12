X!

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

Eesti naiste saalihokikoondis.
Eesti naiste saalihokikoondis.
Eesti naiste saalihokikoondis kaotas Hollandile 4:6 (1:3, 1:2, 2:1) ja lõpetas maailmameistrivõistluste turniiri 12. kohal.

Eesti jäi 11.-12. koha mängus 0:3 taha, aga vähendas vahe viimasel kolmandikul vaid ühele väravale. Paraku viskasid hoopis vastased palli 1.52 enne lõppu tühja puuri ja sellega oli kohtumise saatus otsustatud.

Eesti kasuks viskasid reedel värava Sara Fransson, Reti Väärt-Mölder, Edith Kerna ja Johanna Siling.

Eesti alustas turniiri alagrupis 4:9 kaotusega Saksamaalt, aga alistas siis Singapuri 9:2 ja Ameerika Ühendriigid lausa 10:0 ning tagas koha tosina parema seas.

Pääsuks veerandfinaali tuli tunnistada aga Taani 4:1 paremust ja 9.-12. koha mängus jäädi alla Poolale 2:5.

Kaotus Hollandile tähendas seda, et ei õnnestunud korrata oma senist parimat tulemust, sest 2017. aastal Slovakkias tuli koondis 11. kohale.

Tänavune saalihoki maailmameister selgub pühapäeval, 14. detsembril.

Toimetaja: Siim Boikov

