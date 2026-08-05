Naiste jalgpallikoondis sai koduseks Balti turniiriks soodsa loosi

Eesti naiste koondis võõrustab aasta viimases koondiseaknas Balti turniiri. Nagu traditsiooniks on saanud, siis peetakse esmalt poolfinaale, millele järgnevad kohamängud, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti vastaseks loositi Fääri saared, teises paaris on seega vastamisi tiitlikaitsja Läti ja Leedu. Mängude võitjad kohtuvad finaalis, kaotajad selgitavad välja kolmanda koha omaniku.Esimene mängupäev on 28. novembril ning teine 1. detsembril. Täpsed mängupaigad ja algusajad on selgumisel.

Leedus toimunud eelmise Balti turniiri lõpetas Eesti kolmandana, kui alistus esmalt 0:1 Lätile ja võitis seejärel Emma Treibergi ja Liselle Paltsi väravatest Fääri saari 2:0. Kaks eelmist turniiri - 2024. aastal Lätis ja 2022. aastal Lõuna-Eestis - võitis Eesti. Läbi ajaloo on eestlannad tõstnud karika 12 korral.