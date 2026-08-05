X!

Naiste jalgpallikoondis sai koduseks Balti turniiriks soodsa loosi

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli naiste MM-valikmäng: Eesti – Liechtenstein
Jalgpalli naiste MM-valikmäng: Eesti – Liechtenstein Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Naiste jalgpallikoondiste Balti turniir toimub aasta lõpus Eestis. Võõrustajate poolfinaalvastaseks loositi Fääri saared.

Eesti naiste koondis võõrustab aasta viimases koondiseaknas Balti turniiri. Nagu traditsiooniks on saanud, siis peetakse esmalt poolfinaale, millele järgnevad kohamängud, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti vastaseks loositi Fääri saared, teises paaris on seega vastamisi tiitlikaitsja Läti ja Leedu. Mängude võitjad kohtuvad finaalis, kaotajad selgitavad välja kolmanda koha omaniku.Esimene mängupäev on 28. novembril ning teine 1. detsembril. Täpsed mängupaigad ja algusajad on selgumisel.

Leedus toimunud eelmise Balti turniiri lõpetas Eesti kolmandana, kui alistus esmalt 0:1 Lätile ja võitis seejärel Emma Treibergi ja Liselle Paltsi väravatest Fääri saari 2:0. Kaks eelmist turniiri - 2024. aastal Lätis ja 2022. aastal Lõuna-Eestis - võitis Eesti. Läbi ajaloo on eestlannad tõstnud karika 12 korral.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

21:08

Lõpuminutitel taga olnud Kuressaare teenis kolm punkti Uuendatud

17:21

UEFA ei kavatse FIFA boikoteerimist lõpetada

14:39

Inglismaa jalgpallikoondislane peab kohtu ette astuma

13:10

Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

11:15

Werderi väravavahtide treener: Hein on praegu number üks

08:39

Madridi Real tegi suurostu ja pikendas ründetähega lepingut

06.08

Paskotši lõpetas Konverentsiliiga mängus pika vigastuspausi

06.08

Uruguay peatreeneriks sai koondise legend Forlan

06.08

Flora kaotas võõrsil Andorra meistrile kahe väravaga

06.08

Kink: pärast teist väravat oleks pidanud hambad ristis võitlema

06.08

32-kordne Austria meister lõi Paidele mängu lõpus kolm valusat väravat Uuendatud

06.08

Väikese karika nimel heitleb veel neli meeskonda

06.08

Liverpooli legend Salah leidis uue koduklubi Türgist

06.08

Neli Eesti ametnikku on neljapäeval ametis UEFA eurosarjamängudel

06.08

Newcastle United nimetas uueks peatreeneriks Matthias Jaissle

fotod

sport.err.ee värsked uudised

20:24

Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

19:47

Vormel-1 sarja vanim osavõistlus sai sada aastat vanaks

19:12

Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

18:04

Rebel ja Kais jätkavad Hiina MK-etappi 12 parema seas

17:02

Eesti korvpallinoored said EM-il B-divisjonis teise võidu

16:44

Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

16:03

Eesti profitiim võitis Himaalaja velotuuril parima meeskonna auhinna

15:41

Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

15:06

Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

14:00

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel Uuendatud

13:51

Noored Eesti sõudjad teenisid MM-il finaalipileti

11:48

Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti laskuritele kaks kulda

10:50

Rannakäsipallis tulid Eesti meistriteks Põlva Serviti ja HC Tabasalu

09:48

Uusorg: kartsin pärast kõrgushüpet, et kõik on kadunud

09:12

Nuudi kaotas esimesena asetatud soomlannale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo