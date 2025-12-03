Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

40-aastane Paul andis alles hiljuti mõista, et tõmbab käimasoleva NBA hooaja lõpus oma legendaarsele karjäärile joone alla. Tagamängija on NBA-s mänginud seitsme erineva meeskonna särgis, aga naasis oma viimaseks hooajaks Los Angeles Clippersi juurde, kellega veetis oma karjääri tipphetked.

Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul tegi Paul aga ühismeediasse postituse, milles kirjutas lühidalt: "Sain just teada, et nad saadavad mu koju."

Klubi saatis seejärel välja pressiteate, milles tiimijuht Lawrence Frank kinnitas Pauli töölepingu lõpetamist. "Meie teed Chrisiga lähevad lahku ja ta ei jätka enam meie tiimis. Teeme temaga koostööd tema järgmiste sammude osas," sõnas Frank. "Chris on legendaarne Clipper, kes on teinud ajaloolise karjääri."

Los Angelese meeskond alustas hooaega kolme võidu ja ühe kaotusega, aga on kaotanud pärast seda 16-st mängust 14. Kokku on Clippersil viis võitu ja 16 kaotust, lisaks on klubi pidanud tulema toime superstaar Kawhi Leonardi vigastusega. 36-aastane James Harden on teinud suurepäraseid esitusi, aga suures pildis pole Clippersil väga palju lootust oma hooaega võidukalt ümber pöörata. Ka lähitulevik on hägune, sest parimad mängijad on pigem karjääri lõpusirgel ning nende palganumbrid on liiga suurimate seas.

40-aastane Paul ei ole tänavu mänginud suurt rolli ja on keskmiselt 16 mängus veetnud platsil 14,3 minutit, aga tiimijuht Frank rõhutas, et kogenud mängujuhi vorm ei olnud teenetest loobumise põhjuseks. "Keegi ei süüdista Chrisi meie tulemustes, me võtame selle eest vastutuse. Selle taga on mitu põhjust. Me oleme tänulikud selle panuse eest, mis Chris meie klubile andnud on," sõnas Frank.

Paul siirdus Los Angelesse 2011. aasta lõpus ning järgnevatel hooaegadel kuulus varasemalt Lakersi varju jäänud Clippers NBA parimate meeskondade hulka. Paul oli pidevalt kõige väärtuslikuma mängija valimisel esikümnes ja Clippers pääses kuuel järjestikusel hooajal play-off'i, kuid finaali ei pääsenud. Clippers on aga klubi ajaloo parima perioodi liidritega teinud kentsakaid otsuseid: Pauli kõrval suureks täheks saanud Blake Griffin saadeti 2018. aastal, vaid mõned kuud pärast hiiglaslikku lepingupikendust, vahetustehinguga Detroit Pistonsisse.

Kui Paul otsustab siiski oma karjääri viimase hooaja lõpuni mängida, võiks üheks potentsiaalseks koduklubiks olla tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder, kellega koos saaks mängujuht veel ühe võimaluse NBA meistriks tulla. Paul alustas oma karjääri New Orleans Hornetsi ridades, kuid orkaan Katrina tõttu mängis Hornets kaks aastat just Oklahoma Citys. Tagamees liitus 2019-20 hooajal ka Thunderiga ning mullu NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander peab Pauli oma suurimaks eeskujuks.