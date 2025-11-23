Legendaarne NBA mängujuht riputab hooaja lõpus ketsid varna

Korvpalliliiga NBA ajaloo parimate mängujuhtide sekka kuuluv Chris Paul teatas laupäeval, et lõpetab pärast tänavust hooaega oma suurepärase karjääri.

Paul ja Los Angeles Clippers rändasid laupäeval Charlotte'isse, kus alistasid kohaliku Hornetsi 131:116. Enne mängu andis tagamees sotsiaalmeedias mõista, et tegemist on tema viimase mänguga koduosariigis.

Paul tudeeris prestiižses Wake Foresti ülikoolis ning New Orleans Hornets valis ta 2005. aasta talendikorjes neljanda valikuga. Paulist sai kiirelt üks NBA suuremaid tähti ning ta valiti aasta uustulnukaks. Kaks hooaega hiljem, kui Hornets pidi orkaan Katrina tõttu ajutiselt Oklahoma Citysse kolima, jäi mängujuht kõige väärtuslikuma mängija valimisel Kobe Bryanti järel teiseks. Ta juhtis Hornetsi tol hooajal play-off'i, aga tugevas läänekonverentsis jäi noorel meeskonnal läbimurre tegemata.

2011. aasta detsembris leppisid Hornets ja Los Angeles Lakers kokku vahetustehingu, mis saatis "mängujumala" ("Point God") Lakersisse, aga kuna uut omanikku otsinud Hornetsit juhtis ajutiselt NBA ise, keelustas liiga komissar David Stern tehingu. Paul kolis siiski läänerannikule, sest loetud päevad hiljem saatis Hornets mängumehe hoopis Los Angeles Clippersisse.

Seal sai Paulist tõeline superstaar ning tagamees oli viiel järjestikusel hooajal MVP valimisel vähemalt esikümnes. Tema ja dünaamilise Blake Griffini juhtimisel jõudis Clippers kuus aastat järjest play-off'i, aga Paul ei pääsenud ka LA-s mängides finaali.

2017. aastal saatis Clippers tagamehe Houston Rocketsisse, kus Paul moodustas James Hardeniga järjekordse dünaamilise duo, aga Houstonil ei õnnestunud samuti läänes tippu pürgida. Kaks aastat hiljem saadeti Paul Oklahoma City Thunderisse, kus ta aitas noorel meeskonnal, sealhulgas mullu NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexanderil, areneda.

Seejärel jätkas Paul karjääri Phoenix Sunsis, kus ta 2020-21 hooajal lõpuks finaalseeriasse jõudis. Phoenix läks Milwaukee Bucksi vastu seeriat juhtima kaks-null, aga Bucks võitis Giannis Antetokounmpo juhtimisel neli mängu järjest ja pälvis NBA meistritiitli.

Suns püsis küll läänekonverentsis kõrges mängus, aga enam finaali ei pääsenud. Paul mängis seejärel veel Golden State Warriorsis, San Antonio Spursis ning siirdus tänavu taas Clippersisse, aga 40-aastase mängujuhi roll on seni jäänud tagasihoidlikuks.

Paul kuulub vaieldamatult NBA ajaloo parimate tagamängijate hulka ning korvpalli kuulsuste halli rätsepad võivad juba oranžikarva pintsaku mõõtmisega arvestada. Lisaks sellele, et Paul figureeris oma karjääri vältel pidevalt kõige väärtuslikumate mängijate seas, valiti ta kuuel korral ka NBA sümboolsesse kaitseviisikusse. Ta oli viiel hooajal NBA söödukuningas, kuuel hooajal võttis ta kõige enam vaheltlõikeid.

Tema auhinnakappi kuuluvad ka kaks olümpiakulda.