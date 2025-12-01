Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

Piiri taga mängivatel Eesti võrkpalluritel oli taas tihe mängunädal. Jaapanis pidasid Timo Tammemaa ja Märt Tammearu kaks viiegeimilist kohtumist, Austrias kogus Jan Markus Üpruse koduklubi geimis 40 punkti, aga kaotas ikkagi.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu said Jaapani kõrgliigas platsil olla kümnes geimis, sest meeskond pidas kaks viiegeimilist mängu, kirjutab volley.ee. Esmalt jäi eestlaste tööandjaks olev Hokkaido Voreas 2:3 (19:25, 17:25, 25:22, 25:19, 14:16) alla Nagoyale, Tammearult koguni 30 punkti ja Tammemaalt 13 punkti. Seejärel jäädi samale vastasele uuesti 2:3 (17:25, 25:19, 25:18, 21:25, 15:17) alla, Tammearu tõi 24 ja Tammemaa 6 punkti. Tabelis on Voreas 2 võidu ja 10 kaotusega eelviimasel real.

Prantsusmaal aitas Robert Viiber Narbonne´i 3:1 (24:26, 25:23, 25:23, 25:21) võidule Poitiers' üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 4 punkti (+1). Alex Saaremaa tööandja Chaumont pidi aga vastu võtma 2:3 (26:24, 25:27, 26:28, 25:22, 9:15) kaotuse Tourcoing'ilt. Saaremaa sekkus hetkeks ja statistikasse midagi kirja ei saanud. Tabelis on Narbonne 11 punktiga seitsmes ja Chaumont 6 punktiga viimasel kohal.

Lisaks peeti Prantsusmaal karikamänge ja veerandfinaali pääses nii Chaumont kui Ardo Kreegi esiliigas mängiv tööandja Saint-Quentin. Chaumont sai 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) jagu Ajacciost ja Saint-Quentin 3:0 (25:15, 25:23, 25:18) Frejusist. Veerandfinaalis kohtuvad eestlaste koduklubid omavahel. Kreek ja Saint-Quentin said liigamängus kirja 0:3 (21:25, 19:25, 26:28) kaotuse Saint-Jean d'Illac´lt, Kreegilt 2 punkti (-1). Tabelis ollakse 15 silmaga kolmandad.

Poola meistriliigas said Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostiku naiskond kirja 3:1 (25:21, 25:16, 21:25, 25:23) võidu Radomi Radomka üle, Laak tõi 6 punkti (+0). Liigas ollakse 14 punktiga neljandad.

Marily Lass ja LiigaPloki naiskond pidid Soome meistriliigas vastu võtma 0:3 (15:25, 12:25, 15:25) kaotuse Kuusamo Pölkkylt. Lassi arvele kogunes 8 punkti (-1). Liigatabelis on LiigaPloki 9 punktiga eelviimasel positsioonil.

Robert Täht ning Al Jazira meeskond said Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas lõppenud nädalal 3:2 (23:25, 25:17, 23:25, 25:19, 15:10) võidu Hatta vastu ja jätkab täisedu kahe võiduga. Eestlasest nurgaründaja tõi omade parimana 25 punkti (+13).

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois kirja 3:2 (25:21, 17:25, 25:16, 21:25, 15:10) võidu Galleni üle. Kurik tõi võitjate parimana 26 punkti (+14). Tabelis on Genf 17 punktiga kolmas.

Mirjam Karoliine Kask ja Caterina Cicetti aitasid Slovakkias oma koduklubiks oleva Uniza Žilina 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) võiduni Trnava üle. Kask tõi 12 punkti (+11) ja Cicetti panustas 9 punktiga (+4). Liigas ollakse 17 punktiga neljandad.

Rumeenias pidas Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada kaks kohtumist. Esmalt saadi 3:0 (26:24, 25:18, 25:17) jagu Bukaresti Steuast, Vankerilt lisaks mängu juhtimisele 3 punkti (+2), Lõhmus sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Seejärel alistati 3:1 (25:23, 23:25, 25:21, 25:20) Brasovi Corona, Lõhmus ei mänginud, Vanker seekord skoori ei teinud. Silver Maar ja Bukaresti Rapid alistasid 3:1 (28:26, 27:25, 20:25, 25:20) Baia Mare, Maar statistikasse midagi kirja ei saanud. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau alistas 3:0 (25:15, 33:31, 25:18) Craiova, Teppanilt 16 punkti (+11), Hurt tõi vähese mänguajaga 1 punkti (+0). Liigatabelis on Zalau 17 punktiga liider, Galati 13 punktiga kolmas ja Rapid 9 punktiga kaheksas.

Portugalis sai Marx Aru tööandja Lissaboni Sporting kirja 3:0 (25:18, 25:14, 25:22) võidu Gondomari üle Aru tõi 3 punkti (-2). Tabelis on Sporting 19 punktiga esimene.

Austrias sai Jan Markus Üpruse koduklubiks olev Waldvierteli Union Raiffeisen 1:3 (40:42, 25:18, 22:25, 21:25) kaotuse Hartbergilt. Üprus tõi osalise mänguajaga 2 punkti (+1). Liigas ollakse 17 punktiga neljandal kohal.

Aserbaidžaanis teenis Kevin Saare koduklubi Ordu 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:19) võidu Azerraili üle, Saar kaasa ei teinud. FHN-Xilasedici VK ja Markkus Keel kaotasid 0:3 Neftchile.

Karli Alliku koduklubi Abba Pineto teenis Itaalia esiliigas 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 19:25, 16:14) võidu Pordenone üle. 6 ässa löönud Allik panustas kokku 16 punktiga (+0). Tabelis on Pineto 14 punktiga neljas.

Türgi kõrgliigas said Kadi Kullerkann ja Besiktas 0:3 (17:25, 12:25, 16:25) kaotuse Zeren Sportilt, Kullerkann tõi osalise mänguajaga 1 punkti (-1). Tabelis on eestlanna tööandja 9 punktiga üheksas.

USA üliõpilasliigas said Carmel Vares ja Iowa ülikool esmalt 3:1 (25:17, 22:25, 25:16, 25:21) jagu Ohiost, Vares tõi osalise mänguajaga 2 punkti. Seejärel tuli aga Penn State´i vastu 1:3 (22:25, 21:25, 25:22, 20:25) kaotus. Eestlanna tõi 8 punkti. Johanna Sova ja Florida State´i ülikool said esmalt 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 14:25) kaotuse SMU-lt, Sovalt 4 silma. Teises mängus saadi samuti 1:3 (25:21, 17:25, 22:25, 20:25) kaotus Clemsonilt, eestlanna arvele jäi taas 4 punkti.