Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

Eesti koondise algkoosseisus alustas väikese üllatusena Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ääremängija Markus Ilver, kes alustas mängu aga väga positiivselt ning lõpetas 11 punktiga.

"Rünnakul tulid asjad välja, kaitses - nagu kogu meeskonnalgi - polnud kõige edukam päev," rääkis Ilver kaotuse järel. "Kaitses tuli meile lihtsaid korve ja lauapalle oleks võinud rohkem saada. Aga meeskonnakaaslased leidsid mu heade söötudega üles ja sealt oli lihtsalt vaja pall korvi panna."

Tšehhile 13 ründelauapalli lubanud kodumeeskond jäi hätta 34-aastase Tomaš Satoransky pidurdamisega. Tšehhi korvpallitäht lõpetas mängu 18 punkti (visked 7/9) ja MM-valiksarja Euroopa tsooni rekordit tähistava 16 resultatiivse sööduga, lüües üle mõned päevad tagasi Rootsi tagamängija Ludde Hakansoni poolt püstitatud tippmargi.

"Meil oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme: kus pidime vahetama, jäi vahetamata; üks mees jäi hiljaks ja teine tuli appi, sealt tuli sööt edasi ja nii see läks. Need vead on kindlasti vaja ära parandada. Neil läksid täna paremini visked sisse ka, ründelauad aitasid neid ka palju," tõdes Ilver.