X!

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis pidi esmaspäeval kodusaalis toimunud MM-valikmängus tunnistama Tšehhi 97:92 paremust. Võimsa mängu pakkus vastaste kogenud mängujuht Tomaš Satoransky, kes jagas valiksarja rekordit tähistavad 16 resultatiivset söötu.

Eesti koondise algkoosseisus alustas väikese üllatusena Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ääremängija Markus Ilver, kes alustas mängu aga väga positiivselt ning lõpetas 11 punktiga.

"Rünnakul tulid asjad välja, kaitses - nagu kogu meeskonnalgi - polnud kõige edukam päev," rääkis Ilver kaotuse järel. "Kaitses tuli meile lihtsaid korve ja lauapalle oleks võinud rohkem saada. Aga meeskonnakaaslased leidsid mu heade söötudega üles ja sealt oli lihtsalt vaja pall korvi panna."

Tšehhile 13 ründelauapalli lubanud kodumeeskond jäi hätta 34-aastase Tomaš Satoransky pidurdamisega. Tšehhi korvpallitäht lõpetas mängu 18 punkti (visked 7/9) ja MM-valiksarja Euroopa tsooni rekordit tähistava 16 resultatiivse sööduga, lüües üle mõned päevad tagasi Rootsi tagamängija Ludde Hakansoni poolt püstitatud tippmargi.

"Meil oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme: kus pidime vahetama, jäi vahetamata; üks mees jäi hiljaks ja teine tuli appi, sealt tuli sööt edasi ja nii see läks. Need vead on kindlasti vaja ära parandada. Neil läksid täna paremini visked sisse ka, ründelauad aitasid neid ka palju," tõdes Ilver.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

01.12

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

30.11

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Miami ja Toronto ilus seeria sai otsa, Flagg vedas Dallase võidule

29.11

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

29.11

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

29.11

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

29.11

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

videod

sport.err.ee uudised

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

ETV spordisaade, 1. detsember

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

01.12

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

01.12

Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

01.12

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

loetumad

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

01.12

Madridi Real komistas jälle

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

01.12

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo