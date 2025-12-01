X!

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

Eesti korvpallikoondise ääremängija Artur Konontšuk tunnistas pärast MM-valikmängus Tšehhilt saadud 92:97 kaotust, et meeskond ei pakkunud sama mängu, mida kolm päeva varem Sloveenias.

"Siin ei ole midagi väga palju menetleda: Kodus 97 punkti lasta on liig mis liig," tunnistas 20 punkti visanud Eesti ääremängija Artur Konontšuk. "Kohe alguses olid nemad agressiivsemad, said lauapalle ja olid meil kõris, meie neil ei olnud. Me ei pakkunud sama mängu, mis Sloveenias."

Konontšuk tunnistas, et lühikese ajaga on spetsiifilist kaitset keeruline ära õppida. "Kõik tulevad ju erinevatest süsteemidest, aga tegime, mis saime. Heiko üritas nii kiiresti kui võimalik selgeks teha, aga ju siis ei saanud me piisavalt aru, mida tegema peame. Aga mitte ainult ka taktikalise poole pealt, ka sisemiselt kuidagi. Üks-ühe kaitse ja lauavõitlus taktikat ei puuduta, see on kõik enda tahe," sõnas ääremängija.

Mõlemad meeskonnad tabasid eriti mängu alguses viskeid hästi, Eesti sai avapoolajal 12 kaugviskest läbi korvirõnga kaheksa, aga teisel poolajal 17-st neli. "Eks me selline meeskond ole. Viskame väga palju kolmeseid ja eks väga palju läheb sisse ka, täna eriti, aga kahjuks need kolmesed täna võitu koju ei toonud," sõnas Konontšuk.

Toimetaja: Anders Nõmm

