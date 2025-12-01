Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

"Iga mängu on raske kaotada. Täna jäävad mul kripeldama paar enda otsust ka, see teeb veel valusamaks, aga mis teha: Tšehhi oli väga hea ka," sõnas kohtumise järel Eesti koondise peatreener Heiko Rannula.

"Viimase viie minuti jooksul oleks pidanud mõne vahetusega ootama, mõned play-call'id [liikumised] ka, pall oleks võib-olla pidanud teistes kätes olema. Need on kõik agad ja ehkud, aga tunnetus on, et oleks pidanud momentumi [hoo] paremini ära kasutama," lisas Rannula.

Tšehhi rünnakut vedas Barcelonas mängiv kogenud Tomaš Satoransky, kelle arvele jäi 18 punkti ning Euroopa valiksarja rekordit tähistavad 16 resultatiivset söötu. "Seda ma ütlesin, et Satoransky teeb teised vennad paremaks ja oleme ausad, ta kontrollis rünnakut pea kogu aeg," tõdes Rannula.

"Teisel poolajal olime natuke tublimad, aga kokkuvõttes me polnud esimesest minutist alates piisavalt füüsilised. Esimese vea tegime kuuendal-seitsmendal minutil, koduväljakul nii alustada ei tohi. Eks oli näha, et eelmine mäng oli mõnel mehel jalgades," lisas Eesti peatreener.

Avavoorus Sloveeniat võitnud Eesti peab järgmised kohtumised valiksarjas veebruari lõpus ja märtsi alguses, kui kahel korral kohtutakse Rootsiga. "Sinna on nii pikk maa minna. Eks teame, et kõik algab mängijatest, kelle sinna kohale saame. Jätkame sama joont: tahame olla võitluslikud, energilised ja julged, nagu me täna ka olime, lihtsalt täna polnud me kaitses piisavalt tublid," lõpetas Rannula.