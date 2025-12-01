X!

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallimeeskond juhtis kolm minutit enne MM-valikmängu lõppu Tšehhi vastu viie punktiga, aga pidi lõpuks vastu võtma 92:97 kaotuse.

"Iga mängu on raske kaotada. Täna jäävad mul kripeldama paar enda otsust ka, see teeb veel valusamaks, aga mis teha: Tšehhi oli väga hea ka," sõnas kohtumise järel Eesti koondise peatreener Heiko Rannula.

"Viimase viie minuti jooksul oleks pidanud mõne vahetusega ootama, mõned play-call'id [liikumised] ka, pall oleks võib-olla pidanud teistes kätes olema. Need on kõik agad ja ehkud, aga tunnetus on, et oleks pidanud momentumi [hoo] paremini ära kasutama," lisas Rannula.

Tšehhi rünnakut vedas Barcelonas mängiv kogenud Tomaš Satoransky, kelle arvele jäi 18 punkti ning Euroopa valiksarja rekordit tähistavad 16 resultatiivset söötu. "Seda ma ütlesin, et Satoransky teeb teised vennad paremaks ja oleme ausad, ta kontrollis rünnakut pea kogu aeg," tõdes Rannula.

"Teisel poolajal olime natuke tublimad, aga kokkuvõttes me polnud esimesest minutist alates piisavalt füüsilised. Esimese vea tegime kuuendal-seitsmendal minutil, koduväljakul nii alustada ei tohi. Eks oli näha, et eelmine mäng oli mõnel mehel jalgades," lisas Eesti peatreener.

Avavoorus Sloveeniat võitnud Eesti peab järgmised kohtumised valiksarjas veebruari lõpus ja märtsi alguses, kui kahel korral kohtutakse Rootsiga. "Sinna on nii pikk maa minna. Eks teame, et kõik algab mängijatest, kelle sinna kohale saame. Jätkame sama joont: tahame olla võitluslikud, energilised ja julged, nagu me täna ka olime, lihtsalt täna polnud me kaitses piisavalt tublid," lõpetas Rannula.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

01.12

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

30.11

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Miami ja Toronto ilus seeria sai otsa, Flagg vedas Dallase võidule

29.11

Soomlased ja lätlased alustasid valiksarja kaotusega, Tšehhi alistas Rootsi

29.11

NBA hooajasisesel karikaturniiril selgusid veerandfinalistid

29.11

Treier: ise teeme enda elu keeruliseks

29.11

Lips: võõrsil võit Sloveenia üle on kõva valuuta

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

videod

sport.err.ee uudised

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

01.12

Ilver: kaitses oli vahepeal kommunikatsiooniga probleeme

01.12

Konontšuk: Tšehhi oli kohe algusest meil kõris, meie neil mitte

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

ETV spordisaade, 1. detsember

01.12

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

01.12

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

01.12

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

01.12

Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

01.12

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

01.12

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

loetumad

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

01.12

Madridi Real komistas jälle

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

01.12

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo