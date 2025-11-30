Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

Kohtumise statistika ei ole saadaval. Liigatabelis kerkis Bigbank esimeseks, punkte on koos 20, vahendab Volley.ee.

Pärnu VK jätkab 19 punktiga teisel kohal, kolmas on 15 punktiga RSU, neljas Selver x TalTech 14 punktiga, viies Šiauliai (13 punkti). Võru Barrus asub samuti 13 punktiga kuuendal real, seitsmes on kaheksa punktiga Ezerzeme/DU, kaheksas 3kolme punktiga Audentes/Solarstone ja üheksas kahe punktiga Jekabpilsi Luši.

Järgmised mängud peetakse järgmisel nädalavahetusel, kui Tartu Bigbank, Pärnu VK ja Võru Barrus VK võõrustavad Läti klubisid.