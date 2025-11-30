X!

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer meeste Balti liiga ainsas pühapäevases kohtumises alistas Tartu Bigbank võõrsil 3:2 (25:19, 16:25, 23:25, 25:11, 20:18) Ezerzeme/DU.

Kohtumise statistika ei ole saadaval. Liigatabelis kerkis Bigbank esimeseks, punkte on koos 20, vahendab Volley.ee.

Pärnu VK jätkab 19 punktiga teisel kohal, kolmas on 15 punktiga RSU, neljas Selver x TalTech 14 punktiga, viies Šiauliai (13 punkti). Võru Barrus asub samuti 13 punktiga kuuendal real, seitsmes on kaheksa punktiga Ezerzeme/DU, kaheksas 3kolme punktiga Audentes/Solarstone ja üheksas kahe punktiga Jekabpilsi Luši.

Järgmised mängud peetakse järgmisel nädalavahetusel, kui Tartu Bigbank, Pärnu VK ja Võru Barrus VK võõrustavad Läti klubisid.

Toimetaja: Henrik Laever

