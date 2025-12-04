Kardisõitja Albert Tamm jõudis hooaja viimasel võistlusel pjedestaalile

"Võistluse algus oli keeruline, esimese päeva kvalifikatsioon oli katastroof. Startida nii konkurentsitihedas sõidus 14. kohalt on väga keeruline," rääkis Tamm.

Esimeses eelsõidus tuldi Tammele tagant otsa. Kokkupõrke tagajärjel purunes tagaplastiku polt ning rippuva detaili tõttu tuli sõit lõpetada. Teises eelsõidus suutis Tamm kolm kohta tõusta. Tulemuseks finaali 18. stardikoht. Finaal sujus esimesel päeval kõige paremini, kuus kohta parandust. "Selle koha järele siia ei tulnud, aga ega peale kvalifikatsiooni oli juba selge, et täna rohkemat on keeruline tahta," nentis noor kardisõitja.

Teise päeva algus oli palju parem. Kvalifikatsiooni kaheksas aeg tähendas võimalust tõusta. Eelsõitude põhjal tagas Tamm endale finaaliks viienda stardikoha. "Sisekurvist oli lihtsam startida ning suutsin alguses esikolmikule lähedale saada. Sõidu keskosas vahepeal langesin, aga viimasteks ringideks tõusin uuesti viiendaks," sõnas Tamm.

Viimasele ringile minnes oli Tamm tagasi viiendal kohal ja lähenes esimestele. Raja viimasel sektoril õnnestus tõusta neljandaks ning viimases kurvis tegi Tamm julge manöövri, millega tagas endale kolmanda koha. "Korralik võitlus, aga nägin võimalust ja kasutasin seda," ütles Tamm.

Tugeva lõpuga sai Tammel täidetud ka Champions of the Future sarja eesmärk ning lõpetada 49 osaleja seas kokkuvõttes kümnendal kohal. "Kuna tervet hooaega kaasa ei sõitnud, siis poole aasta pealt tundus kümnes koht tehtav ja see eesmärk sai ka täidetud," rõõmustas Tamm.

Nädalavahetuseks jääb noor motosportlane Abu Dhabisse, et vaadata ära F1 hooaja viimane sõit, kus otsustatakse ka meistritiitel. "Kõige rohkem ootan tegelikult reedest vabatreeningut, kus näen rajal Paul Aronit. Paul käis ka minu sõitu vaatamas. Eks väike unistus on ju tema jälgedes astuda," avaldas Tamm.