X!

Kardisõitja Albert Tamm jõudis hooaja viimasel võistlusel pjedestaalile

Kardisport
Albert Tamm
Albert Tamm Autor/allikas: Umberto Fraenkel
Kardisport

Eesti kardisõitja Albert Tamm jõudis Araabia Ühendemiraatides Al Forsani kardirajal peetud hooaja viimasel Champions of the Future võistlusel pjedestaalile.

"Võistluse algus oli keeruline, esimese päeva kvalifikatsioon oli katastroof. Startida nii konkurentsitihedas sõidus 14. kohalt on väga keeruline," rääkis Tamm.

Esimeses eelsõidus tuldi Tammele tagant otsa. Kokkupõrke tagajärjel purunes tagaplastiku polt ning rippuva detaili tõttu tuli sõit lõpetada. Teises eelsõidus suutis Tamm kolm kohta tõusta. Tulemuseks finaali 18. stardikoht. Finaal sujus esimesel päeval kõige paremini, kuus kohta parandust. "Selle koha järele siia ei tulnud, aga ega peale kvalifikatsiooni oli juba selge, et täna rohkemat on keeruline tahta," nentis noor kardisõitja.

Teise päeva algus oli palju parem. Kvalifikatsiooni kaheksas aeg tähendas võimalust tõusta. Eelsõitude põhjal tagas Tamm endale finaaliks viienda stardikoha. "Sisekurvist oli lihtsam startida ning suutsin alguses esikolmikule lähedale saada. Sõidu keskosas vahepeal langesin, aga viimasteks ringideks tõusin uuesti viiendaks," sõnas Tamm.

Viimasele ringile minnes oli Tamm tagasi viiendal kohal ja lähenes esimestele. Raja viimasel sektoril õnnestus tõusta neljandaks ning viimases kurvis tegi Tamm julge manöövri, millega tagas endale kolmanda koha. "Korralik võitlus, aga nägin võimalust ja kasutasin seda," ütles Tamm.

Tugeva lõpuga sai Tammel täidetud ka Champions of the Future sarja eesmärk ning lõpetada 49 osaleja seas kokkuvõttes kümnendal kohal. "Kuna tervet hooaega kaasa ei sõitnud, siis poole aasta pealt tundus kümnes koht tehtav ja see eesmärk sai ka täidetud," rõõmustas Tamm.

Nädalavahetuseks jääb noor motosportlane Abu Dhabisse, et vaadata ära F1 hooaja viimane sõit, kus otsustatakse ka meistritiitel. "Kõige rohkem ootan tegelikult reedest vabatreeningut, kus näen rajal Paul Aronit. Paul käis ka minu sõitu vaatamas. Eks väike unistus on ju tema jälgedes astuda," avaldas Tamm.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

11:45

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

11:19

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

10:44

Arsenal kasvatas edu viiepunktiliseks, Liverpool pääses kaotusest

10:12

Kardisõitja Albert Tamm jõudis hooaja viimasel võistlusel pjedestaalile

09:47

Paskotši tegi täismängu ja aitas Genti veerandfinaali

09:16

Antetokounmpo sai Bucksi võidumängus taas vigastada

08:43

Epeenaiskonna peatreeneri kohusetäitjaks valiti Meelis Loit

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

03.12

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

03.12

Clippers lõpetas ootamatult klubi legendi töölepingu

16.02

Viru endine õpilane süüdistas treenerit seksuaalses ja vaimses ahistamises

02.12

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel

03.12

Teatenelik parandas EM-il Eesti rekordit ja pääses finaali

03.12

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo