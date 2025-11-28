X!

Paasoja: meil on noor ja tahtmist täis võistkond

Foto: ERR
Eesti meeste korvpallikoondis alustab reedel uut MM-valiksarja, kui võõrsil kohtutakse Sloveeniaga. Üle pika aja kuulub koondise rivistusse tagamängija Martin Paasoja.

32-aastane Paasoja on Eesti koondist esindanud kokku 48 kohtumises, kuid viimati käis koondise särgis platsil kolm aastat tagasi sõprusmängus. Seejuures jääb tema viimane valikmäng aastasse 2020, kui Eesti madistas Venemaa vastu.

"Minu jaoks on koondises palju uusi nägusid, kellega pole varem koos olnud. Aga väga-väga äge on seni olnud, meil on noor ja tahtmist täis võistkond," lausus Paasoja ERR-ile.

"Ma ei ole koondisekutset niimoodi oodanud, et mängiksin igapäevaselt pingsalt selle nimel. Eks treener teeb neid otsuseid. Meil on väga lai valik mängijaid, kes mängivad väga heades liigades. Mul ei ole mingit põdemist olnud, kui mind pole koondisesse kutsutud," lisas ta.

Paasoja usub sarnaselt peatreener Heiko Rannulale, et Sloveenia vastu peab üheks võidu võtmeks olema agressiivne mängustiil. "Peame olema valmis agressiivseks mänguks ja ise olema see agressiivsem pool. Me ei tohi lasta neil meid domineerida, see on kindlasti võtmekoht," selgitas Paasoja.

Lisaks Sloveeniale kuuluvad Eestiga H-valikgruppi veel ka Tšehhi ja Rootsi. Tšehhiga mängitakse esmaspäeval koduväljakul. "Eks valiksarjade esimestes mängudes on alati keeruline vastast skautida, et millised mängijad on üldse kohal ja kas on uued liikumised. Nii et esimestes mängudes on palju kompamist, samas annab see mõlemale võimaluse vastast üllatada," märkis Paasoja.

Sloveenia - Eesti kohtumise otseülekanne algab reedel ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.

Euroliiga karistas võlgades Monacot

