Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

Jalen Brunson (palliga) naasis lühikeselt vigastuspausilt
Jalen Brunson (palliga) naasis lühikeselt vigastuspausilt
Korvpalliliigas NBA leidis aset tõeline põnevuskohtumine, milles otsustavatel hetkedel vabaviskejoonel telliseid pildunud New York Knicksil õnnestus siiski Dallas Mavericks alistada.

Dallases toimunud kohtumises läks kodumeeskond teisel veerandil seitsmega juhtima, aga poolajaks oli tablool Knicksi väike edu. Kolmandal veerandil läks New Yorgi klubi kaheksaga ette, aga ka see edu ei püsinud ning Mavericks haaras neljandal veerandil ise ohjadest.

Knicks ei lubanud aga võõrustajat kaugele ette ning 53 sekundit enne lõpusireeni oli seis 109:109. New Yorgi mees Landry Shamet tabas siis kolmese, kuid Knicks jäi seejärel vabavisetel tõsisesse hätta: kõigepealt viskas Shamet kaks tükki mööda, siis saatis keskmängija Mitchell Robinson joonelt kaks tellist korvi poole. New York mängis ise ka vea peale, aga P. J. Washington tõi Mavericksi kuus sekundit enne mängu lõppu punkti kaugusele.

Lühikese vigastuspausi lõpetanud Knicksi täht Jalen Brunson eksis seejärel ise vabaviskel, aga tabas teise. Dallasel õnnestus nelja sekundiga pall vastase korvi alla viia ja Brandon Williams viigistas esmapilgul seisu, aga tagamees tegi kohtuniku silmis omale käega liiga palju ruumi ja ründaja viga kindlustas Knicksile 113:111 (24:25, 28:25, 35:35, 26:26) võidu.

Knicksi rünnakut vedas 28 punkti visanud Brunson, Karl-Anthony Towns tegi 18 punkti ja 14 lauaga kaksikduubli. Dallase eest viskasid nii D'Angelo Russell kui Naji Marshall 23 punkti, Mavericks pidi hakkama saama ilma keskmängija Anthony Davise ja draft'i esivaliku Cooper Flaggita.

New York (9-5) jätkab idakonverentsis kolmandal real, Mavericks (4-12) on läänes langenud 13. reale ning mullu Luka Doncici Los Angelesse saatnud meeskonda ootavad tõenäoliselt ees suured muutused.

Läänekonverentsi tippudel oli võidukas päev, tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (15-1) teenis Shai Gilgeous-Alexander 33 punkti ja kaheksa laua toel Sacramento Kingsi (3-12) üle 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30) võidu, Denver Nuggets (11-3) alistas võõrsil New Orleans Pelicansi (2-13) 118:125 (30:26, 28:36, 25:35, 35:28).

Denveri eest kerkis üleplatsimeheks 32 punkti ja 12 lauda kogunud Peyton Watson, Nikola Jokic kogus 28 punkti, 12 resultatiivse söödu ja 11 lauapalliga järjekordse kolmikduubli. Serblasest superstaar on sel hooajal teinud üheksa säärast esitust, kokku on Nuggets pidanud 14 mängu. Pelicans sai tagasi Zion Williamsoni, kes viskas 14 punkti. Tänavuse drafti'i 13. valik Derik Queen kogus 30 punkti ja üheksa lauapalli.

Võidulisa teenis ka läänes kolmandana jätkav Houston Rockets (10-3), kes alistas võõrsil Cleveland Cavaliersi (10-6) 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40). Alperen Sengün skooris 28 punkti, haaras 11 lauda ja jagas seitse korvisöötu. Kevin Durant lisas omalt poolt 20 silma. Cavaliersi parim oli 25 silma visanud De'Andre Hunter.

Teised tulemused:
Philadelphia - Toronto 112:121
Indiana - Charlotte 127:118
Miami - Golden State 110:96
Minnesota - Washington 120:109
Portland - Chicago 121:122

