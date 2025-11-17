X!

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

Susanna Piigli Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Anastassia Toikka ja Susanna Piigli tulid Hispaanias Santa Susannas toimunud fitnessi maailmameistrivõistlustel esikohale.

Valitsev Euroopa meister Anastassia Toikka krooniti maailmameistriks kahes erinevas võistluskategoorias - ta saavutas esikoha nii 35-39 aastaste naiste masters wellness avatud kategoorias kui ka kuni 163cm pikkuste sportlaste seas. Lisaks tunnistati Toikka wellnessi masters vanuseklassi kategooria absoluutarvestuse võitjaks.

Susanna Piigli tuli maailmameistriks 21-23 aastaste juunioride bikiinifitnessi üle 166 cm pikkuste sportlaste seas. Naiste bikiinifitnessi kuni 169 cm pikkuskategoorias jõudis ta samuti finaali ja saavutas seal neljanda koha.

Kärol Steinmann võitis hõbemedali 15-20 aastaste juunioride bikiinifitnessi üle 166 cm pikkuste sportlaste seas. Naiste bikiinifitnessi kuni 169 cm pikkuskategoorias jõudis ta samuti finaali ja saavutas seal kuuenda koha. Evelin Agu tuli teisele kohale 21-23 aastaste juunioride bikiinifitnessi kuni 160 cm pikkuste sportlaste seas. Kuni 172 cm pikkuste naiste bikiinifitnessi kategoorias võitis teise koha Mia Hiiemäe. Lisaks jõudis ta finaali ka 21-23 aastaste juunioride bikiinifitnessi üle 166 cm pikkuste sportlaste seas ning saavutas seal viienda koha.

Anete Haak võitis pronksmedali 15-20 aastaste juunioride wellnessi avatud kategoorias. Ksenija Grabtšuk Eesti võitis pronksmedali naiste artistic fitnessi kuni 163 cm pikkuskategoorias. Finaalikoha teenis ta samuti 21-23 aastaste juunioride artistic fitnessi avatud kategoorias tulles seal neljandale kohale. Lisaks jõudis Grabtšuk finaali ka 21-23 aastaste juunioride bikiinifitnessi kuni 160 cm pikkuste sportlaste seas ja saavutas seal kuuenda koha.

Johanna Juvas saavutas kolmanda koha 15-20 aastaste juunioride bikiinifitnessi üle 166 cm pikkuste sportlaste seas. Raila Kang tuli kolmandale kohale 21-23 aastaste juunioride bikiinifitnessi üle 166 cm pikkuste sportlaste seas. Kuni 162 cm pikkuste naiste bikiinifitnessi kategoorias võitis Olga Meleshko kolmanda koha.

Gerta Reinhold võitis teise koha 45-49 aastaste naiste masters wellnessi avatud kategoorias. Karmen Kiier saavutas kolmanda koha 35-39 aastaste naiste masters bodyfitnessi avatud kategoorias. Õnnela Raudsepp tuli kolmandale kohale 50-aastaste naiste masters wellnessi avatud kategoorias.

Meeste karikasarja kulturismi võistlusel tegi eestlastest ainsana kaasa Janek Pootsmaa, kes tuli esimesele kohale üle 40-aastaste meeste masters games klassikalise kulturismi kategoorias. Rene Laane saavutas esikoha nii meeste hõbe- kui ka pronkstaseme fitness challenge'i arvestuses.  Lisaks teenis ta fitness challenge'i segapaaride arvestuses teise koha.

Kulturismi ja fitnessi sügisene hooaeg kulmineerub detsembri alguses meeste maailmameistrivõistlustega Saudi Araabias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

