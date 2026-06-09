Aljona Gornieva tuli noorte EM-il koondise parimana kuuendaks

Luksemburgis toimunud kujundujumise Euroopa noorte meistrivõistlustel jõudsid kõik Eesti koondise esitatud kavad finaali. Parima tulemuse saavutas Aljona Gornieva, kes teenis naiste soolos kuuenda koha. Võistlustel osales kokku 12 Eesti sportlast.

Naiste soolos paiknes Gornieva pärast vabakava 14. kohal, kuid tugev esitus figuuride võistlusel tõstis ta kümnendaks ja tagas pääsu finaali. Finaalis esitas 13-aastane Gornieva puhta kava ja kerkis kokkuvõttes kõrgele kuuendale kohale, mis on Eesti kujundujujate parim individuaalne tulemus tänavustel meistrivõistlustel, vahendab Swimming.ee.

Esikoht läks Gornievast kaks aastat vanemale Venemaa kujundujujale Anna Danilovale, hõbemedal hispaanlannale Abril Caballero Garciale ja pronksi võitis Kreeka esindaja Melina Rafaila Kasviki.

Naiste duetis tegid Simona Domoskanova ja Aljona Gornieva eelvõistlusel puhta soorituse ning olid algselt 20 paari seas kaheksandad. Figuuride järel tõusis Eesti duett koguni kuuendale kohale, kuid finaalis saadud kaks base mark'i langetasid nad lõpuks kümnendaks.

Segaduetis saavutasid Anna Paula Tiidemann ja Kondrat Rebert seitsmenda koha üheksa paari konkurentsis. Rebert osales ka meeste soolos, kus lõpetas võistluse üheksandal kohal.

Eesti võistkond pääses finaali ka grupi- ja kombineeritud kavaga. Grupikava tõusis eelvõistluse üheksandalt kohalt figuuride järel kaheksandaks, kuid finaalis saadud base mark'id akrobaatika- ja hübriidelemendi eest jätsid Eesti koondise üheksandale kohale. Võistluste viimasel päeval sai Eesti kombineeritud vabakava 12 võistkonna seas kümnenda koha.

Figuuride arvestuses saavutas Eesti sportlastest parima tulemuse Aljona Gornijeva, kes oli 214 osaleja seas 27. kohal. Talle järgnesid Anna Paula Tiidemann 66., Ksenia Kuznetsova 116., Anastasia Popova 128., Aleksandra Pihho 129., Julia Boiko 140., Maria Linde 142., Simona Domoskanova 166., Catharina-Rosita Suuroja 181., Emilia Linde 195., Evelin Sinilill 199. ja Kondrat Rebert 200. kohaga.

Kujundujujate treenerid on Anastasiia Rudkovski, Ksenija Grabtšuk ja Anton Rzhanov.

Järgmisena võistlevad juuniorid 12.–14. juunini Helsingis toimuvatel Põhjamaade juunioride meistrivõistlustel.