Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Sander Raieste koduklubi Murcia alistas Hispaania kõrgliiga kuuendas voorus kodus Manresa 84:65 (20:18, 24:14, 17:21, 23:12) ja kirjutas tabelisse ühe kaotuse kõrvale viienda võidu.

22 minutit mänginud Raieste panustas Murcia võitu 13 punktiga (kahesed 4/6, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2) ning võttis seitse lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi neli viga.

Eestlasest tulemuslikum oli vaid 22 punktiga üleplatsimeheks osutunud võistkonnakaaslane David DeJulius. Kaotajate resultatiivseim oli 16 silmaga Alejandro Reyes.

Murcia jätkab Hispaania kõrgliigat viie võidu ja ühe kaotusega, Manresa on võitnud kuuest mängust kaks. Murciaga täpselt sama bilanss on ka Tenerifel, ettepoole jääb üksnes Valencia, kes võitnud kõik viis senist kohtumist.

Algaval nädalal mängib Murcia kõigepealt teisipäeval FIBA Euroopa karikasarjas kodus Janari Jõesaare klubiga KK Bosna. Pühapäeval võõrustatakse kohalikus liigamängus Breogani võistkonda.

Toimetaja: Siim Boikov

