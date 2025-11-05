TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL teenis kolmapäeval suure võidu TalTech/ALEXELA, kes oli kodusaalis Horvaatia klubist Sinj Alkar üle lausa 85:51.

Külalismeeskond ei leidnud kolmapäeval kuidagi oma rünnakut ning tabas viskeid vaid 28-protsendiliselt, 40 vastaste kahepunktiviskest läbisid rõnga 11. Alkari mehed jagasid 12 resultatiivset söötu TalTechi 29 vastu, lisaks tehti ka 18 pallikaotust, mille pealt teenis TalTech 19 punkti.

TalTechi peatreener Alar Varrak andis mänguaega kõigile 12 mehele ning kõik neist said ka käe valgeks. Resultatiivseimaks kerkis veatult viskeid tabanud Kristjan Kitsing 17 punktiga (kaugvisked 4/4, vabavisked 5/5), Martinš Meiers lisas 11 punkti. Horvaatia meeskonna ridades ei jõudnud keegi kahekohalise punktisummani.

Eurohooaega kahe kaotusega alustanud TalTech teenis nüüd teise järjestikuse võidu ning jagab A-grupis koos Groningeniga täiseduga jätkavate Voluntari ja Syntainicsi järel kolmandat kohta.