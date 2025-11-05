X!

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Põhja-Euroopa korvpalliliigas ENBL teenis kolmapäeval suure võidu TalTech/ALEXELA, kes oli kodusaalis Horvaatia klubist Sinj Alkar üle lausa 85:51.

Külalismeeskond ei leidnud kolmapäeval kuidagi oma rünnakut ning tabas viskeid vaid 28-protsendiliselt, 40 vastaste kahepunktiviskest läbisid rõnga 11. Alkari mehed jagasid 12 resultatiivset söötu TalTechi 29 vastu, lisaks tehti ka 18 pallikaotust, mille pealt teenis TalTech 19 punkti.

TalTechi peatreener Alar Varrak andis mänguaega kõigile 12 mehele ning kõik neist said ka käe valgeks. Resultatiivseimaks kerkis veatult viskeid tabanud Kristjan Kitsing 17 punktiga (kaugvisked 4/4, vabavisked 5/5), Martinš Meiers lisas 11 punkti. Horvaatia meeskonna ridades ei jõudnud keegi kahekohalise punktisummani.

Eurohooaega kahe kaotusega alustanud TalTech teenis nüüd teise järjestikuse võidu ning jagab A-grupis koos Groningeniga täiseduga jätkavate Voluntari ja Syntainicsi järel kolmandat kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

04.11

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

04.11

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

videod

sport.err.ee uudised

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

05.11

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

05.11

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

loetumad

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

05.11

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

05.11

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo