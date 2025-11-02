X!

TalTech jooksis võõrsil Viimsist üle

TalTech/Alexela teenis korvpalli Eesti-Läti liigas suure võidu, kui alistas võõrsil Viimsi KK 39 punktiga.

Enam kui 500 pealtvaataja ees toimunud kohtumine algas tasavägiselt ja avaveerandi lõpuks olid külalised peal 26:22, aga TalTech alustas teist veerandit 14:5 spurdiga ning paisutas poolajapausiks edu 20-punktiliseks. Külalised jätkasid teisel poolajal Viimsi sauna kütmist ning juhtisid otsustaval veerandil korra 45 punktiga, vormistades lõpuks 108:69 (26:22, 27:11, 30:13, 25:23) võidu.

Keskmängija Martins Meiers tegi 18 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Oliver Suurorg kogus 17 punkti, viis resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja kolm lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel 13 punkti visanud Saimon Sutt, 12 punkti kogunud Siim-Markus Post ja 11 silma skoorinud Taavi Jurkatamm. Viimsi resultatiivseim oli ameeriklane Kevin Jurell Baker, kes lõpetas 19 punkti ja üheksa lauapalliga.

TalTech on kuue mänguga teeninud kolm võitu ja kolm kaotust ning jätkab liigatabelis kuuendal real, Viimsi jätkab ühe võidu ja viie kaotusega 12. real.

Korvpalli Eesti-Läti liiga jätkub teisipäeval, kui toimub hooaja esimene Keila derbi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

