Raju Eesti olümpiakoondisest: noorte hulgas popimad alad koguvad tuure

Milano Cortina olümpiamängudeni on jäänud vähem kui sada päeva ning Eestil on lootust sinna saata ajalooliselt suur koondis. Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju külastas ETV spordisaate stuudiot ning ütles, et noorte seas populaarsemad alad võivadki kasvama jääda.

Veebruaris toimuva taliolümpiani on jäänud vähem kui sada päeva, kuid paljudel aladel kvalifikatsioon alles käib. On võimalus, et Eesti saadab taliolümpiale rekordiliselt suure koondise ning Raju näeb seda ka tõenäosusena.

"Kui vaadata neid alasid, kus kvalifikatsioon veel kestab ehk see hooaeg, mis algab, läheb arvesse, siis nende puhul on võimalus, et sportlaste arv tõuseb või langeb, aga see ei kuku kuskile põhja," ütles Raju. "Tõenäosus, et 30-pluss sportlast Milanos võistleb, on ülimalt tõenäoline. See ei ole eesmärk omaette, aga see on võimalik."

Mis on praeguse seisuga koondise juures kõige suuremad küsimärgid ning millest nende lahendamine sõltub? "Kõikidel rahvusvahelise suusaliidu aladel läheb see hooaeg veel täiega arvesse. Seal sõltub, kas olümpial on kaks kahevõistlejat, kaks meesmäesuusatajat," vastas Raju.

"See hooaeg läheb rahvusvahelisel suusaliidul, kiiruisutamise, kelgutamise, skeletoni puhul veel arvesse. Lõplik arv saab selgeks kuskil jaanuari keskel."

"Kõige kindlamad on need, kus kvalifikatsioon on lukus – laskesuusatamine, kus on neli meest ja neli naist. Kurlingus on segapaar, kuigi seal on veel naiskonnal võistlus ees, kus on võimalik kvalifitseeruda. Iluuisutamises enam juurde ei tule," lisas EOK spordidirektor. "Murdmaasuusatamises mingi valemiga alla kolme mehe ja kolme naise Eestist ei lähe. See arv kindlasti kujuneb suuremaks, aga kui palju suuremaks, sõltub sellest hooajast."

Aet Süvari ja Martti Raju Autor/allikas: ERR

Võib juhtuda, et Eesti saadab olümpiamängudele ka skeletonisõitjaid, kelgutajaid ja lumelaudureid. Suur osa neist sportlastest on ka noored - kas need alad on tulnud meie olümpiakavva, et jääda?

"Kuskil ei ole kivisse raiutud, et kui korra olümpiale saad, siis jäädki saama," ütles Raju.

"See sõel läheb igalpool tihedamaks, aga selge on see, et noorte hulgas popimad alad koguvad ka Eestis tuure. Kas vanad klassikalised alad ära kukuvad, aga kindlasti huvi ja osalejate arv nendes alades saab olema suurem. Pigem jah kui ei."

Milano Cortina olümpiamängud tulevad ainulaadsed ning Raju sõnul on korraldajad teinud võistluse sportlastele lihtsaks. "Korraldajad on teinud selles suhtes targa valiku, nad tegid mängud sportlastele mugavaks. See, et on kuus olümpiaküla, tähendab seda, et need on kõik võistluspaikadele lähedal ja keegi ei pea sõitma Alpide ühest otsast teise, et startida. Sportlasele on see kindlasti suurepärane võimalus," ütles ta.

"Mis puudutab kõike muud – kuidas sinna saavad pealtvaatajad ja muu logistika - selle peavad nad korda ajama. Igal juhul võistlus toimub, sportlastele on asukoht hea sõltumata sellest, kus külas ta parajasti on. Ütleme nii, et võistlus saab peetud ja medalid jagatud," lõpetas Raju.