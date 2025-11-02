X!

Raju Eesti olümpiakoondisest: noorte hulgas popimad alad koguvad tuure

Olümpialiikumine
Foto: ERR
Olümpialiikumine

Milano Cortina olümpiamängudeni on jäänud vähem kui sada päeva ning Eestil on lootust sinna saata ajalooliselt suur koondis. Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju külastas ETV spordisaate stuudiot ning ütles, et noorte seas populaarsemad alad võivadki kasvama jääda.

Veebruaris toimuva taliolümpiani on jäänud vähem kui sada päeva, kuid paljudel aladel kvalifikatsioon alles käib. On võimalus, et Eesti saadab taliolümpiale rekordiliselt suure koondise ning Raju näeb seda ka tõenäosusena.

"Kui vaadata neid alasid, kus kvalifikatsioon veel kestab ehk see hooaeg, mis algab, läheb arvesse, siis nende puhul on võimalus, et sportlaste arv tõuseb või langeb, aga see ei kuku kuskile põhja," ütles Raju. "Tõenäosus, et 30-pluss sportlast Milanos võistleb, on ülimalt tõenäoline. See ei ole eesmärk omaette, aga see on võimalik."

Mis on praeguse seisuga koondise juures kõige suuremad küsimärgid ning millest nende lahendamine sõltub? "Kõikidel rahvusvahelise suusaliidu aladel läheb see hooaeg veel täiega arvesse. Seal sõltub, kas olümpial on kaks kahevõistlejat, kaks meesmäesuusatajat," vastas Raju.

"See hooaeg läheb rahvusvahelisel suusaliidul, kiiruisutamise, kelgutamise, skeletoni puhul veel arvesse. Lõplik arv saab selgeks kuskil jaanuari keskel."

"Kõige kindlamad on need, kus kvalifikatsioon on lukus – laskesuusatamine, kus on neli meest ja neli naist. Kurlingus on segapaar, kuigi seal on veel naiskonnal võistlus ees, kus on võimalik kvalifitseeruda. Iluuisutamises enam juurde ei tule," lisas EOK spordidirektor. "Murdmaasuusatamises mingi valemiga alla kolme mehe ja kolme naise Eestist ei lähe. See arv kindlasti kujuneb suuremaks, aga kui palju suuremaks, sõltub sellest hooajast."

Aet Süvari ja Martti Raju Autor/allikas: ERR

Võib juhtuda, et Eesti saadab olümpiamängudele ka skeletonisõitjaid, kelgutajaid ja lumelaudureid. Suur osa neist sportlastest on ka noored - kas need alad on tulnud meie olümpiakavva, et jääda?

"Kuskil ei ole kivisse raiutud, et kui korra olümpiale saad, siis jäädki saama," ütles Raju.

"See sõel läheb igalpool tihedamaks, aga selge on see, et noorte hulgas popimad alad koguvad ka Eestis tuure. Kas vanad klassikalised alad ära kukuvad, aga kindlasti huvi ja osalejate arv nendes alades saab olema suurem. Pigem jah kui ei."

Milano Cortina olümpiamängud tulevad ainulaadsed ning Raju sõnul on korraldajad teinud võistluse sportlastele lihtsaks. "Korraldajad on teinud selles suhtes targa valiku, nad tegid mängud sportlastele mugavaks. See, et on kuus olümpiaküla, tähendab seda, et need on kõik võistluspaikadele lähedal ja keegi ei pea sõitma Alpide ühest otsast teise, et startida. Sportlasele on see kindlasti suurepärane võimalus," ütles ta.

"Mis puudutab kõike muud – kuidas sinna saavad pealtvaatajad ja muu logistika - selle peavad nad korda ajama. Igal juhul võistlus toimub, sportlastele on asukoht hea sõltumata sellest, kus külas ta parajasti on. Ütleme nii, et võistlus saab peetud ja medalid jagatud," lõpetas Raju.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:21

Raju Eesti olümpiakoondisest: noorte hulgas popimad alad koguvad tuure

22:57

Paskotši ja Gent said hooaja suurima kaotuse

22:27

ETV spordisaade, 2. november

22:15

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib Uuendatud

22:13

Rae Spordikool läheb euromängule võidu pealt Uuendatud

22:12

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

22:08

"AK. Nädal": kuidas näeb välja videokohtuniku töö?

21:36

Pegula alistas WTA finaalturniiril tiitlikaitsjast kaasmaalase

21:02

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

20:27

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

29.10

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

26.10

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:03

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

22:12

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

20:27

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

01.11

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

10:46

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust

01.11

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

01.11

Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo