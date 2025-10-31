X!

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

Korvpall
Keila Coolbet
Keila Coolbet Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpalliklubi Keila Coolbet jäi reede õhtul Eesti-Läti liigas viimasel veerandil kaotusseisu, aga tuli sellest võidukalt välja.

Keila Tervisekeskuses ligi 350 pealtvaataja ees toimunud kohtumine kulges esimesel poolajal kodumeeskonna dikteerimisel, kui Coolbet saavutas teisel veerandil ka 11-punktilise edu. Poolajapausile mindi võõrustaja 57:50 eduseisul, aga Läti Ülikooli klubi tegi kolmandal veerandil 15:4 spurdi ning läks ise seitsmega juhtima.

Keila tiim alustas otsustavat veerandit võimsalt ning jõudis viis ja pool minutit enne mängu lõppu taas eduseisuni. Võõrustaja hoog aga ei raugenud ning Coolbet võitis viimase veerandi 15 punktiga, vormistades lõpusireeni kõlades 91:81 (30:27, 27:23, 8:20, 26:11) võidu.

Tagamängija Kadarius Johnson viskas 23 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, Isaiah Daniel Thompson tegi 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli ja kahekohalise punktisummani jõudsid veel 13 punkti visanud Mario Spaleta, 12 silma kogunud Patrik Saal ja 11 punkti panustanud Christopher Lenk. Läti Ülikooli resultatiivseim oli tagamees Marlon Short, kes lõpetas 20 punkti ja kaheksa lauaga.

Päeva teises mängus alistas Ventspils võõrsil otsustavatel hetkedel Ogre. Võõrustaja asus 19 sekundit enne lõppu kahega juhtima, aga Edvards Mezulise kaugvise kuus sekundit enne mängu lõppu viis Ventsipilsi ühega ette. Ogre sai veel viskele, aga Karlis Apsitis ei tabanud ning Ventspils teenis vägeva 71:70 (12:15, 23:21, 14:18, 22:16) võidu.

Üleplatsimees oli 21 punkti ja seitse lauapalli kogunud Apsitis, Ventspilsi eest oli resultatiivseim Cameron Shelton, kes kogus 19 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Võiduviske tabanud Mezulis skooris 16 punkti.

Keila Coolbet teenis kolme kaotuse kõrvale teise võidu ning jätkab ühisliigas üheksandal kohal, Läti Ülikool on kuue järjestikuse kaotusega liiga punane latern. Ventspils ja Ogre (3-3) on vastavalt kuuendal ja seitsmendal real.

Laupäeval peetakse Eesti-Läti liigas kolm kohtumist, millest kaks on Eesti klubide vastasseisud. Kalev/Cramo võõrustab Keila KK-d, Tartu Ülikool Maks & Moorits võõrustab Pärnu Transcomi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

