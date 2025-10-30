X!

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpall

Võru Barrus võrkpallimeeskond on Elme Messer Balti liigas seni võitnud neljast mängust kaks, millega ollakse üheksa meeskonnaga põhiturniiril hetkel kuuendal kohal.

Võru on Eesti klubide arvestuses hetkel viimane, aga turniir on alles väga algusjärgus. Eelmisel hooajal võideti Balti Liigas pronks ja kahel viimasel hooajal on Eesti meistrivõistlustelt võetud hõbedad.

Seni on meeskond tõusnud kevadeks heasse vormi, aga peatreener Oliver Lüütsepa sõnul sellele lootma jääma ei hakata ja seega on kolmapäevane kindel 0:3 kaotuse Selver x TalTechile äratuskellaks, kuna veel selle aastanumbri sees peetavatel karikavõistlustel on eesmärgiks seni saavutamata finaalikoht.

"Jah, oleme kahel viimasel aastal suutnud kevadeks oma kõige paremad hetked ajastada, aga tänasel hetkel ei ole see mingi lootus, et küll me jälle kevadel mängime. Kui me taoliselt töötame, siis ükskord see enam ei tööta niimoodi," rääkis Lüütsepp ERR-ile.

"Aastast aastasse on meie ootused tõusnud ja samamoodi võistkonnasiseselt need ootused tõusevad. Tegelikult tahaks juba Eesti karikavõistlustel finaali jõuda. Et see ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju."

Võru on Balti liigas uuesti võistlustules 9. novembril, kui sõidetakse külla tiitlikaitsjale Tartu Bigbankile.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

29.10

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

29.10

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

29.10

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

29.10

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

27.10

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

26.10

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

videod

sport.err.ee uudised

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Lehise advokaat: laiem eesmärk on Eesti spordikorralduse ökosüsteemi puhastamine

30.10

ETV spordisaade, 30. oktoober

30.10

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

30.10

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

30.10

Maple Leafsi raudvara jõudis 500 värava klubisse

30.10

Rahvusvaheline kergejõustikuliit süüdistab oma töötajaid 1,5 miljoni euro omastamises

30.10

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

30.10

Käsipallinoored jahivad EM-i piletit: peame suutma end kahe parima hulka mängida

30.10

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

30.10

EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

30.10

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

30.10

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

30.10

Bublik pani rivaali paika: ta räägib liiga palju

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo