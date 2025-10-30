Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

Võru on Eesti klubide arvestuses hetkel viimane, aga turniir on alles väga algusjärgus. Eelmisel hooajal võideti Balti Liigas pronks ja kahel viimasel hooajal on Eesti meistrivõistlustelt võetud hõbedad.

Seni on meeskond tõusnud kevadeks heasse vormi, aga peatreener Oliver Lüütsepa sõnul sellele lootma jääma ei hakata ja seega on kolmapäevane kindel 0:3 kaotuse Selver x TalTechile äratuskellaks, kuna veel selle aastanumbri sees peetavatel karikavõistlustel on eesmärgiks seni saavutamata finaalikoht.

"Jah, oleme kahel viimasel aastal suutnud kevadeks oma kõige paremad hetked ajastada, aga tänasel hetkel ei ole see mingi lootus, et küll me jälle kevadel mängime. Kui me taoliselt töötame, siis ükskord see enam ei tööta niimoodi," rääkis Lüütsepp ERR-ile.

"Aastast aastasse on meie ootused tõusnud ja samamoodi võistkonnasiseselt need ootused tõusevad. Tegelikult tahaks juba Eesti karikavõistlustel finaali jõuda. Et see ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju."

Võru on Balti liigas uuesti võistlustules 9. novembril, kui sõidetakse külla tiitlikaitsjale Tartu Bigbankile.