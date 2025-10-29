X!

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

Võrkpall
Võrkpalli Eesti-Läti liiga: Selver/TalTech – Võru Barrus
Võrkpalli Eesti-Läti liiga: Selver/TalTech – Võru Barrus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Kolmapäevases ainsas Elme Messer meeste Balti liiga kohtumises võõrustas Võru Barrus Võrkpalliklubi Selver x TalTechi ning pidi vastu võtma 0:3 (21:25, 21:25, 18:25) kaotuse.

Selver möödus Võrust ka liigatabelis, tõustes 8 punktiga viiendaks. Barrus jätkab 6 punktiga kuuendal tabelireal, vahendab volley.ee. Pealinna klubi rünnakuid vedas taaskord Andres Jefanov, kelle arvele kanti seekord 18 punkti (+10), võrdselt 6 punkti jäi Mads Ronessi (+1) ning Joosep Põldma (+2) arvele.

Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 59% ning rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokk saadi Võru meeste rünnakutele ette 4 korral ning servijoone tagant teeniti 6 punkti (4 serviässa lõi Hendrik Luuken) ja eksiti 12 servil.

Võru Barruse resultatiivseimaks kerkis 13 punktiga (+6) Renato Santos, 9 silma (+2) jäi Kristo Kollo ja 7 (-1) Kyle Wilsoni arvele. Kahjuks pidi Võru tegutsema ilma oma põhisidemängija Anton Välimaata, kes sai teisipäevasel treeningul vigastada ja tema asemel tegutses Stefan Leon Kaljuvee.

Oliver Lüütsepa käe all mängiva Barruse vastuvõtt ja ka rünnak olid vastasest kehvemad, vastavalt 38% ja 44%. Blokiga saadi 5 ja serviga 4 punkti (servivigu kogunes 22).

Järgmised kohtumised peetakse laupäeval ja pühapäeval, platsile jooksevad Eesti klubidest Selver x TalTech, Audentes/Solarstone ja Pärnu VK.

Toimetaja: Anders Nõmm

