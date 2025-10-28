X!

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

Korvpalliliigas NBA tegi esmaspäeval võimsa esituse Soome korvpallitäht Lauri Markkanen, kes viskas Utah Jazzi 138:134 võidumängus Phoenix Sunsi üle karjääri parimat tähistavad 51 punkti.

Keyonte George'i vabavisked viisid Jazzi (2-1) kodupubliku ees 23,7 sekundit enne normaalaja lõppu 122:115 juhtima, aga Devin Booker tabas siis kaheksa sekundiga kaks kaugviset ning Suns (1-3) suutis seitsmepunktilise vahe tagasi mängida.

Markkanen viskas lisaajal seitse punkti, sealjuures realiseeris 1,9 sekundit enne mängu lõppu kaks otsustavat vabaviset ning vedas Jazzi hooaja teise võiduni. Soome korvpallitäht lõpetas mängu 51 punktiga (visked väljakult 14/32, vabavisked 17/17) ja 14 lauapalliga, nihutades nõnda kahe punktiga oma senist karjääri rekordit.

Markkanenist sai 97 mängija NBA ajaloos, kes visanud ühes mängus 50 punkti. Viimase Jazzi mängijana jõudis põhihooaja mängus ümmarguse tähiseni Karl Malone aastal 1998, koroonamullis tegi play-off'is kahel korral seda ka Donovan Mitchell. "Kuni sa pole vaimselt väsinud ja sunnid end füüsilist väsimust unustama, oled võimeline kõigest läbi mängima. Ma ei mõtleks kunagi, et lähen 50 punkti jahtima, aga kui oled lisaajal 47 peal ja vastased hakkavad vigu tegema, tekib lootus," sõnas soomlane.

Kui eelmisel hooajal vajas Philadelphia 76ers hooaja alguses kolme võiduni jõudmiseks 15 mängu, on seekord alustatud kolme järjestikuse võiduga. Esmaspäeval alistati Orlando Magic (1-3), paljude jaoks idakonverentsi tiitlisoosik, 136:124. Tyrese Maxey viskas võitjate kasuks 43 punkti ning uustulnuk VJ Edgecombe lisas 26 punkti ja seitse korvisöötu.

Los Angeles Lakers (2-2) pidi kodusaalis Portland Trail Blazersi (2-2) vastu hakkama saama ilma seitsme mängijata, teiste seas ei saanud võistkonda aidata Luka Doncic ega LeBron James. Teist mängu järjest pakkus võimsa partii Austin Reaves, kes kogus esmaspäeval 41 punkti, aga Lakers pidi sellele vaatamata leppima 108:122 kaotusega.

Pingilt alustanud Anfernee Simons tabas kuus kaugviset, lõpetas mängu 25 punktiga ja aitas Boston Celticsi (1-3) hooaja esimese võiduni, kui võõrsil alistati 122:90 New Orleans Pelicans (0:3). Victor Wembanyama viskas San Antonio Spursi (4-0) 121:103 võidumängus Toronto Raptorsi (1-3) üle 24 punkti ja võttis 15 lauapalli, täiseduga jätkab ka Oklahoma City Thunder (4-0), kes sai 101:94 jagu Dallas Mavericksist (1-3). Shai Gilgeous-Alexander käis seekord vabaviskejoonel vaid kaks korda ja viskas võitjate kasuks 23 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

