NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Korvpalliigas NBA avas hooaja võiduarve Los Angeles Lakers, kes alistas Luka Doncici suurepärase esituse toel kodus Minnesota Timberwolvesi 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16).

Sloveeni arvele kogunes koguni 49 punkti. Ta tabas viskeid väljakult 14/23) ja lisas vabaviskejoonelt veel 16 silma. Doncic on alustanud nüüd kahe 40+ mänguga, sest avamängus Golden State Warriorsiga sai ta kirja 43 punkti.

Austin Reaves toetas võistkonnakaaslast 25 punkti ja 11 tulemusliku sööduga, Rui Hachimura nimele jäi 23 silma. Minnesota resultatiivsemad olid Anthony Edwards 31 ja Julius Randle 26 punktiga.

Doncici kõrval on teinud suurepärased esimesed mängud ka Giannis Antetokounmpo. Ta viskas 31 punkti, võttis 20 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu ning aitas Milwaukee Bucksi võõrsil 122:116 (27:19, 25:35, 34:32, 36:30) võidule Toronto Raptorsi üle.

Ühtlasi sai kreeklasest esimene mängija NBA ajaloos, kes on hooaja kahe esimese mänguga kogunud kokku vähemalt 60 punkti, 30 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu.

Victor Wembanyama hiilgas 29 punkti, 11 lauapalli ja lausa üheksa kulbiga ning aitas San Antonio Spursi lisaajal 120:116 (30:27, 27:31, 25:22, 25:27, 13:9) võidule New Orleans Pelicansi üle.

Soome tähtmängija Lauri Markkanen korjas 33 silma, aga Utah Jazz kaotas siiski võõrsil Sacramento Kingsile 104:105 (24:31, 22:18, 30:29, 28:27).

Tulemused: Toronto - Milwaukee 116:122, Orlando - Atlanta 107:111, Brooklyn - Cleveland 124:131, New York - Boston 105:95, Houston - Detroit 111:115, Memphis - Miami 114:146, New Orleans - San Antonio 116:120, Dallas - Washington 107:117, LA Lakers - Minnesota 128:110, Portland - Golden State 139:119, Sacramento - Utah 105:104, LA Clippers - Phoenix 129:102.

Toimetaja: Siim Boikov

