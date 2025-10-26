X!

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

Korvpall
Aaron Gordon
Aaron Gordon Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA peeti öösel vastu pühapäeva viis mängu ning läänekonverentsi pretendendid Oklahoma City Thunder ja Denver Nuggets teenisid võidulisa.

Nuggets teenis kodupubliku ees oma hooaja esimese võidu, kui läks poolajaks Phoenix Sunsi vastu 17 punktiga juhtima. Kuigi Phoenix jõudis kolmandal veerandil veel üheksa punkti kaugusele, võttis Denver oma ning vormistas lõpusireeni kõlades kindla 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28) võidu.

Denver pakkus oma toetajatele mitu efektset sooritust, neist kõige edevam oli Nikola Jokici alley-oop Aaron Gordonile, kes otsustas pealtpanekule 360-kraadise pöördega vürtsi lisada.

Jokici arvele jäi suur kolmikduubel: keskmängija kogus 14 punkti, 15 resultatiivset söötu, 14 lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Resultatiivseim oli 23 punkti visanud Jamal Murray, äsja lepingupikenduse sõlminud Christian Braun lisas omalt poolt 20 silma. Gordon panustas võidumängus 17 punkti, Phoenixi eest oli parim 31 punkti kogunud Devin Booker.

Atlantas toimunud kohtumine Hawksi ja tiitlikaitsja Oklahoma City Thunderi vahel algas pauguga, kui Atlanta keskmängija Onyeka Okongwu Thunderi tsentri Chet Holmgreni postrile pani. Atlanta suutis avapoolajal tiitlikaitsjaga sammu pidada, aga Thunder näitas teisel poolajal taset ning vormistas kindla 117:100 (31:26, 29:29, 39:25, 18:20) võidu.

Julgelt Hawksi pealtpanekuid blokeerida üritanud Holmgren oli 31 punktiga üleplatsimees, lisaks haaras ta 11 lauapalli. Mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander kogus võidumängus 30 punkti, tabades väljakult 70,6-protsendilise täpsusega. Hawksi eest viskas Nickeil Alexander-Walker 17 punkti, tagamees Trae Young lõpetas 15 punkti ja kümne resultatiivse sööduga.

Teised tulemused:
Orlando - Chicago 98:110
Philadelphia - Charlotte 125:121
Memphis - Indiana 128:103

Toimetaja: Kristjan Kallaste

