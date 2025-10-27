Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

Luka Doncici ja LeBron Jamesi puudumisel vedas Lakersi mänguvankrit Austin Reaves, kes tegi karjääri resultatiivseima etteaste. Reaves viskas võitjate kasuks koguni 51 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 6/10, vabavisked 21/22), võttis 11 lauapalli ja jagas tiimikaaslastele üheksa korvisöötu.

Kaksikduubli sai kirja ka Deandre Ayton, kes viskas 22 punkti ja hankis 15 lauapalli. Rui Hachimura lisas omalt poolt 18 silma. Kingsi särgis säras Zach LaVine 32 punktiga, Domantas Sabonis tõi 10 punkti ja haaras 14 lauda.

Lakers sai ühe kaotuse kõrvale teise võidu, Kingsil on kirjas üks võit ja kaks kaotust.

Victor Wembanyama pikendas San Antonio Spursi võiduseeria kolmele mängule, kui kodusaalis alistati Brooklyn Nets 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26). Wemby viskas 31 punkti, võttis 14 lauapalli ja blokeeris kuus vastaste pealeviset.

Kollanokk Dylan Harper kogus hea visketabavuse juures 20 silma. Üleplatsimees oli Netsi tagamängija Cam Thomas, kelle arvele kogunes 40 punkti.

Spursi jaoks oli tegu kolmanda järjestikuse võiduga, Nets ei ole kolme mänguga võiduarvet avanud.

Teised tulemused:

LA Clippers - Portland Trail Blazers 114:107

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 139:129

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 114:110

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:113

Miami Heat - NY Knicks 115:107

Washington Wizards - Charlotte Hornets 113:139

Detroit Pistons - Boston Celtics 119:113