X!

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

Kergejõustiku MM
Foto: SCANPIX / EPA
Kergejõustiku MM

Erki Noole hoolealuse Saga Vannineni võistlused Tokyo maailmameistrivõistlustel ei lõppenud loodetult. Olümpiavõitja usub, et pinged said noorest mitmevõistlejast võitu.

22-aastane Vanninen oli tänavu liikunud võidult võidule. Sisehooajal krooniti ta viievõistluses kõigepealt Euroopa ja hiljem ka maailmameistriks. Juulis tuli Bergenist Euroopa kuni 23-aastaste seitsmevõistluse tiitel rahvusrekordiga 6563 punkti.

Tokyos korjas soomlanna 6396 punkti, mis andis vaid seitsmenda koha. Tõsi, Bergenis näidatud tulemus ei toonuks ka Jaapanist medalit. Sellegipoolest oli Vanninen võistluse järel üsna löödud.

"Oli muidugi õnnetu. Me mõlemad soovisime natuke paremat tulemust, aga see ka, et talle pandi hästi suured pinged peale. Üldsus pani nii suured pinged peale," lausus Nool ERR-i saates "Ringvaade".

"Ma arvan, et tal tekkis järsku väga suur stress pärast teist ala, kui ta avastas, et ta ilmselt ei saa medalit. Siis tekkis selline paanika."

Noole sõnul peitub mitmevõistluse võti oskuses ebaõnnestumise järel kohe see peast heita ja järgmisele alale mõelda. Uuesti saab asju vaagida pärast võistlust.

"See on väga keeruline ja nõuab kogemust," tõdes Nool. "Loomulikult treener peab seda aitama, aga eks me kõik saame aru, et me kõik oleme ebaõnnestunud, siis vannud ja kirud ja võtad negatiivset emotsiooni kaasa. See ei ole lihtne."

Vanninen on alles 22-aastane ja väga perspektiivikas mitmevõistleja. Kogemused tulevad aga ajaga. "Ka mina oma spordikarjääri lõpus mõtlesin, et oleks selline tarkus olnud siis, kui olin tippude tippvormis. Küll oleks medaleid noppinud," meenutas Nool.

"Selleks ongi vaja tippsportlasel kogemustega treenerit, kel on teatud oskus ja teadmiste pagas olemas, et ta saaks seda noorsportlast täpselt sinna kohta viia, kuhu ta tahab jõuda."

Lisaks Vanninenile treenib Nool ka näiteks noor teivashüppaja Allika Inkeri Moser, kes püstitas juulis Euroopa noorte olümpiafestivalil kuni 18-aastaste maailma kõigi aegade tipptulemuse 4.52.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

21.09

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

21.09

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

20.09

MM-debütant Mirotvortseva: tegin selle ära!

sport.err.ee viimased uudised

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

25.09

ETV spordisaade, 25. september

25.09

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale Uuendatud

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

25.09

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

25.09

Pesapalliliigas MLB sai näha maagilist verstaposti

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

25.09

Rooba aitas KooKoo võidule tabeliliidri üle

25.09

Vabaltujumises liblikat eelistanud Topkin jäi MM-iga rahule

25.09

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

25.09

Selgus noormeeste jalgpallikoondise koosseis EM-valikturniiriks

25.09

Välismaal mängivate eestlaste klubid olid karikamängudes võidukad

25.09

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

25.09

Kokkuleppemängudes süüdi mõistetud endine Legioni jalgpallur suri Itaalias

25.09

Spordimuuseum tänab treenereid aasta lõpuni tasuta külastusega

25.09

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo