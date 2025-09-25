Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

22-aastane Vanninen oli tänavu liikunud võidult võidule. Sisehooajal krooniti ta viievõistluses kõigepealt Euroopa ja hiljem ka maailmameistriks. Juulis tuli Bergenist Euroopa kuni 23-aastaste seitsmevõistluse tiitel rahvusrekordiga 6563 punkti.

Tokyos korjas soomlanna 6396 punkti, mis andis vaid seitsmenda koha. Tõsi, Bergenis näidatud tulemus ei toonuks ka Jaapanist medalit. Sellegipoolest oli Vanninen võistluse järel üsna löödud.

"Oli muidugi õnnetu. Me mõlemad soovisime natuke paremat tulemust, aga see ka, et talle pandi hästi suured pinged peale. Üldsus pani nii suured pinged peale," lausus Nool ERR-i saates "Ringvaade".

"Ma arvan, et tal tekkis järsku väga suur stress pärast teist ala, kui ta avastas, et ta ilmselt ei saa medalit. Siis tekkis selline paanika."

Noole sõnul peitub mitmevõistluse võti oskuses ebaõnnestumise järel kohe see peast heita ja järgmisele alale mõelda. Uuesti saab asju vaagida pärast võistlust.

"See on väga keeruline ja nõuab kogemust," tõdes Nool. "Loomulikult treener peab seda aitama, aga eks me kõik saame aru, et me kõik oleme ebaõnnestunud, siis vannud ja kirud ja võtad negatiivset emotsiooni kaasa. See ei ole lihtne."

Vanninen on alles 22-aastane ja väga perspektiivikas mitmevõistleja. Kogemused tulevad aga ajaga. "Ka mina oma spordikarjääri lõpus mõtlesin, et oleks selline tarkus olnud siis, kui olin tippude tippvormis. Küll oleks medaleid noppinud," meenutas Nool.

"Selleks ongi vaja tippsportlasel kogemustega treenerit, kel on teatud oskus ja teadmiste pagas olemas, et ta saaks seda noorsportlast täpselt sinna kohta viia, kuhu ta tahab jõuda."

Lisaks Vanninenile treenib Nool ka näiteks noor teivashüppaja Allika Inkeri Moser, kes püstitas juulis Euroopa noorte olümpiafestivalil kuni 18-aastaste maailma kõigi aegade tipptulemuse 4.52.