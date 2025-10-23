Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

Hispaanias Benidormis toimunud veteranide maailmameistrivõistlustel esindasid Eestit nii saali- kui rannavõrkpalli võistkonnad.

Saalivõrkpalli meeskond võistles vanusegrupis 45-55 ja saavutas 14 võistkonna konkurentsis kuuenda koha. Eesti alustas turniiri edukalt, alistades alagrupi avamängus Rootsi meeskonna 2:0 ja võitis otsustavas mängus 2:1 Itaalia teist meeskonda. Sellega tagati koht veerandfinaalis.

Veerandfinaalis tuli vastu võtta 0:2 kaotus Norralt, mis tähendas võitlust 5.-6. koha eest Saksamaaga. Tasavägise kohtumise kallutasid lõpuks enda kasuks vastased, jättes Eesti 1:2 kaotusega kuuendale kohale. Turniiri võitis Itaalia, teine oli Poola ja kolmas Ukraina.

Võistluste tase oli ühtlane, kui iga meeskond võis üllatada. "Kogemus oli äärmiselt positiivne – saime uusi tutvusi, häid mänge ja palju motivatsiooni järgmiseks korraks," võtsid mängijad turniiri kokku.

Rannavolleväljakutel esindasid Eestit kolm võistkonda. Naiste 40-49 turniiril teenisid Roasto - Sild kümne võistkonna arvestuses viienda koha. Naiste 50+ turniiri lõpetas Desk - Divas 16 võistkonna konkurentsis samuti viienda kohaga. Meeste 50-59 turniiril näitas head mängu duo Vahar - Salong, saavutades 32 võistkonna konkurentsis kõrge neljanda koha.

Kogu Eesti delegatsioon hoidis ühte ja elas tribüünil aktiivselt omadele kaasa. "Benidormi MM näitas, et Eesti veteranid suudavad väärikalt võistelda maailma tugevaimate vastu. Julgustame kõiki harrastus- ja endisi tippsportlasi tulevikus nendest võistlustest osa võtma – ruumi on veel ja kogemus on seda igati väärt," kõlas Eesti delegatsiooni ühine sõnum.