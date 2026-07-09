Eesti golfikoondis pääses kodusel EM-il veerandfinaali

Turniiri avapäeva kuuendal kohal lõpetanud Eesti mängis ka teisel päeval stabiilselt: Richard Teder tegi päeva peale 67 lööki, Mattias Varjun 69, Carl Hellat 70, Markus Varjun 72, Kevin Christopher Jegers ning Ralf Johan Kivi 73 .

Eesti meeskond jäi teisel päeval üheksa löögiga par'i alla ning saavutas kahe päeva kokkuvõttes seitsmenda koha, millega kindlustas koha neljapäeval mängitavas veerandfinaalis.

Ülekaalukalt võitis löögimängu Soome, teiseks tuli Holland. Individuaalselt kerkis turniiri parimaks hollandlane Nevill Ruiter, kelle kahe päeva skoor oli -9. Ühe löögiga kaotasid rootslane Wilhelm Ryding, taanlane Andreas Fogth ning soomlased Lauri Rosendahl ja Sakke Siltala. Richard Teder, Mattias Varjun ja Carl Hellat lõid kahe päeva summas -4.

Veerandfinaalides lähevad kokku Soome ja Itaalia, Prantsusmaa - Šveits, Iirimaa - Inglismaa, võõrustaja Eesti mängib Hollandiga. Peetakse üks paarismäng (foursome) ja neli individuaalset vastasseisu, kokku kolme võiduni. Klassikalist formaati (2 foursome'i ja 5 individuaalset matši) on ilmaolude tõttu lühendatud.