U-18 plokkvibu meeskond võitis EM-il hõbemedali

Hõbedakohal lõpetanud Eesti meeskonda kuulusid Jarko Märs, Gregor Oriehov ja Mait Sirel, kes näitasid kõrget taset juba kvalifikatsiooniringis. Märs saavutas 11., Sirel 13. ja Oriehov 23. koha, mis andis meeskonnale tugeva lähtekoha duellideks. Kindlate esitustega jõuti finaali, kus tuli vastamisi minna võõrustajariigi Itaaliaga.

Kuldmedalimatšis pakkusid Eesti noormehed itaallastele väärilist vastupanu, kuid seekord tuli tunnistada vastaste paremust tulemusega 224:220. Euroopa meistrivõistlused lõpetati suurepärase hõbemedaliga.

Individuaalarvestuses saavutas Sirel 19., Märs 20. ja Oriehov 24. koha.

Tugeva võistluse tegi ka Emma Hütt, kes saavutas U-21 vaistuvibu neidude konkurentsis suurepärase neljanda koha. U-21 plokkvibu neidude arvestuses lõpetas Aureelia Kasar Euroopa meistrivõistlused 35. kohaga. Sportvibu klassides esindasid Eestit U-18 neidude konkurentsis Lisete Laureen Lepik ja Liise Rätsep, kes saavutasid vastavalt 44. ja 58. koha. U-18 noormeeste arvestuses lõpetasid Märt Labi 51. ja Marten Mäger 63. kohal. U-21 sportvibu neidude klassis saavutas Ingrid Annelore Ritval 57., Emili Hanni 58. ja Anne Sein 59. koha. U-21 noormeeste konkurentsis lõpetas Tarvet Labi Euroopa meistrivõistlused 58. kohaga.

Eesti koondist juhendasid Euroopa noorte meistrivõistlustel treenerid Maarika Jäätma, Leili Kukk, Anu Uusmaa ja Aune Varik.