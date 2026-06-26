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Eesti iluvõimlemisrühm saavutas Pekingi MK-etapil kaks viiendat kohta

Võimlemine
VK Rütmika Rebasesabad Pekingis.
VK Rütmika Rebasesabad Pekingis. Autor/allikas: Erakogu/Eesti Võimlemisliidu Facebook
Võimlemine

VK Rütmika iluvõimlemisrühm Rebasesabad saavutas Hiinas Pekingis peetud World Challenge Cupi etapil mõlemas finaalis viienda koha.

Pallikavas kogus Eesti rühm 22,600 punkti ning saavutas sellega viienda koha. 3+2 kavas teeniti 23,100 punkti, mis andis samuti viienda koha.

Eestit esindasid Valeria Valasevitš, Anna Marii Hoop, Elenora Kaju, Maribel Abel, Kendra Laurisson ja Victoria Irdla. Rühma treenerid on Monica Zirk ja Viktoria Valasevitš.

"Saadud kogemus Pekingi World Challenge Cupil on väärtuslik ning meil on väga hea meel, et võimlejad tegid Eestit esindades eelvõistlusel sellised võistluskatsed, mis kindlustasid mõlemas vahendikavas finaalikoha. See on märkimisväärne saavutus, arvestades, et rühma neli liiget võistlevad alles esimest aastat meistriklassis," ütles treener Monica Zirk.

Ta tõi esile ka tugeva konkurentsi, sest võistlustel osalesid teiste seas iluvõimlemise tippriigid Hiina, Jaapan, Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Valgevene. "Mitu nimetatud riikidest kuuluvad iluvõimlemise rühmkavade arvestuses maailma paremikku, sealhulgas olümpiavõitja Hiina," lisas Zirk.

Nüüd siirdub Eesti rühm suvepuhkusele ning alustab treeningutega uuesti juulis. Järgmisena saavad kodupubliku ees nende kavasid näha sügisel peetavatel Eesti meistrivõistlustel.

Pallikavas krooniti võitjaks Hiina, 3+2 kavas teenis esikoha Saksamaa.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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