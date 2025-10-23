X!

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

Rannavõrkpall
Liisa Remmelg ja Helene Hollas
Liisa Remmelg ja Helene Hollas
Eesti rannavõrkpallipaar Heleene Hollas - Liisa Remmelg alustas Kaplinnas toimuvat eliitkategooria MK-etapi põhiturniiri kaotusega.

Alagrupi esimeses kohtumises jäid Hollas - Remmelg alla Saksamaa paarile Linda Bock - Louisa Lippmann võidetud avageimi järel 21:18, 17:21, 11:15.

Seejuures suurema osa avageimist juhtisid sakslannad, aga 16:18 taga olles lõpetasid Hollas - Remmelg geimi viie punktiga järjest.

Eestlannad alustasid hästi ka teist geimi, juhtides 5:1, kuid sakslannad jõudsid viigini ja 10:9 Hollase ja Remmelgi eduseisult said sakslannad kuus punkti järjest.

Viimases geimis eestlannad kordagi juhtima ei pääsenud.

Pääsuks sõelmängudele tuleb Hollasel ja Remmelgil alistada nüüd Leedu paar Ieva Dumbauskaite - Gerda Grudzinskaite.

