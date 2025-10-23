Wembanyama näitas jõudu, talendikorje avavalik kaksikduublit

21-aastane Wembanyama viskas 40 punkti, tabades viskeid väljakult 15/21. Lisaks võttis ta 15 lauapalli ja pani kolm kulpi. Stephon Castle toetas teda 22 silmaga.

Wembanyama käis viimati NBA põhihooaja kohtumises väljakul tänavu veebruaris. Pärast seda läks ta tromboosi tõttu õlaoperatsioonile ja pidi eelmise hooaja pooleli jätma.

Dallase algkoosseisus lippas väljakule ka 18-aastane tänavune talendikorje esimene valik Cooper Flagg. 18-aastane korvpallur debüteeris kümne punkti ja kümne lauapalli ehk minimaalse kaksikduubliga. Märksa suuremad numbrid kogus Anthony Davis: 22 punkti ja 13 lauapalli.

Õhtu kõige resultatiivsemaks mängijaks osutus Anthony Edwards, kes kogus 41 punkti ja aitas Minnesota Timberwolvesi võõrsil 118:114 (33:35, 24:26, 31:34, 30:19) võidule Portland Trail Blazersi üle.

Tyrese Maxey viskas 40 punkti ja aitas Philadelphia 76ersi võõrsil napi 117:116 (26:28, 31:23, 18:35, 42:30) võiduni Boston Celticsi üle.

Tulemused: New York - Cleveland 119:111, Charlotte - Brooklyn 136:117, Orlando - Miami 125:121, Atlanta - Toronto 118:138, Boston - Philadelphia 116:117, Chicago - Detroit 115:111, Memphis - New Orleans 128:122, Milwaukee - Washington 133:120, Utah - LA Clippers 129:108, Dallas - San Antonio 92:125, Phoenix - Sacramento 120:116, Portland - Minnesota 114:118.