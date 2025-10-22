Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

21-aastane Aron on tänavu seni kaasa löönud kolmel vabatreeningul, kui sõitis Silverstone'is ja Hungaroringil Sauberi eest ning tegi siis oma kodumeeskonna Alpine'i eest septembri alguses debüüdi Monza ringrajal.

Vormel-1 sarja kõrgeimal, 2240 meetri kõrgusel asuval Mexico City ringrajal sõidab Aron tiimikaaslase Pierre Gasly asemel.

"Nautisin Monzas saadud kogemust väga ja see oli minu arengu jaoks äärmiselt kasulik. Olen valmis sel nädalavahetusel Pierre'i masinas veel kogemusi korjama. Autodromo Hermanos Rodriguez on erinev ringradadest, millel olen seni sõitnud: see on merepinnast kõrgemal, mis muudab juhitavust ja seadistust võrreldes teiste radadega," kommenteeris eestlane.