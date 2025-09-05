Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

21-aastane Aron oli enne reedet vormel-1 sarjas osalenud kahel vabatreeningul, aga seda meeskondade kokkuleppe järel hoopis Sauberi ridades.

"Meil oli Sauberiga ausalt läbi räägitud, et nad ei anna mulle kogu informatsiooni, sest Sauber ja Alpine on omavahel konkurendid," rääkis Aron augustis ERR-i spordisaates. "Nii palju informatsiooni mulle anti kui mul vaja oli ja sain teada mõned asjad, mida Alpine tahtis teada, aga suures pildis pärast esimest vabatrenni mind rohkem inseneride ümber ei lastud ja rohkem informatsiooni mulle ei antud," sõnas ta.

Reedel sai Aron Itaalias lõpuks esimese vabatreeningu sõita oma kodumeeskonna ridades, kui asendas argentiinlast Franco Colapintot. Neljandas kurvis tegi eestlane pirueti, kui sõitis kurvi sisenedes üle kruusa.

que hace paul aron pisando la tierra y trompeando a 80kmh pic.twitter.com/X7dRvw74ui — Tino (@TinoCLeclerc) September 5, 2025

Esimese vabatreeningu kiireim oli Lewis Hamilton (Ferrari), kes edestas tiimikaaslast Charles Leclerci 0,169 sekundiga. Aron oli paraku viimane ehk 20. (+2,036).