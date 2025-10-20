Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

52. Saaremaa kolme päeva jooksu võitis meestest Mark Abner ja naistest Külli Sizask.

Abner oli kiireim kõigil kolmel võistluspäeval ning tuli üldkokkuvõttes võitjaks teist aastat järjest koondtulemusega kaks tundi, 18 minutit ja 40 sekundit.

Tema selja taga käis väga põnev heitlus teise-kolmanda koha nimel. Lõpuks lahutas kolmandat jooksjat teisest mehest vaid 0,2 sekundit. Bert Tippi pälvis teise koha koondajaga 2:20.26,4 ning tugeva kolmanda päeva teinud Riho Kirsipuu sai kolmanda koondajaga 2:20.26,6, vahendab Marathon100.

Naistest võttis oma esimese kolme päeva jooksu võidu Külli Sizask (2:38.03), teise koha sai stabiilselt jooksnud Minna Kelk (2:39.34). Pille Hinn kerkis hea pühapäevase jooksuga esikolmikusse ning sai koondarvestuses kolmanda koha (2:40.10).

3,2 km pikkusel noortedistantsil oli pühapäeval kiireim Jonas Meriloo. Teise koha võttis Mikk Mihkel Engel ning kolmanda Sten Aljas. Sama järjestusega lõpetati ka kolme päeva kokkuvõttes.

Neidudest oli teistest selgelt kiirem Marit Tarm. Esikolmikusse mahtusid veel Karmela Kõiv ja Säde Ly Lille. Marit võttis ka neidude kolme päeva jooksu koondarvestuses veenva võidu.

Meestiimidest oli parim Treeningpartner (Mark Abner, Jaanus Kallaste, Aleksandr Kuleshov), naistiimidest Sparta (Pille Hinn, Kertu Kula, Anni Kingsepp), segatiimidest Wellrun/Team Kaigas (Margus Hanni, Kaupo Uuetoa, Minna Kelk) ning veteranidest Treeningpartner (Allan Männi, Lauri Luik, Jan Dubrovski).