Grauenite perekond võitis Lähtel kolm Eesti meistritiitlit

Laupäeval toimunud eliitklassi jooksus suundus nõudlikule ja tehnilisele rajale 63 võistlejat nii Eestist kui ka välismaalt. Teiste seas osales ka Euroopa Takistuskrossi Liidu president Stefano Zappa.

Veenva ja ülekaaluka võidu noppis eestlane Oliver Grauen, kes läbi 7,4 km pikkuse takistusraja ajaga 39.52,6. Tema järel jõudsid finišisse lätlased Artjoms Rekunenko (42.04,7) ja kolmandana Deniss Macevics (42.29,4).

Grauen krooniti ühtlasi Eesti meistriks takistuskrossi tavarajal. Carry Salustel tiitlit kaitsta ei õnnestunud ning pidi leppima sel korral teise kohaga (aeg 46.14,4).

Möödunud aastal naistest Eesti meistriks tulnud Külli Sizask sel korral ametlikku tulemust kirja ei saanud, kuna takistuste nõuetekohane läbimine osutus oluliselt keerulisemaks. Uueks Eesti meistriks naiste arvestuses tuli Egle Poll ajaga 1:07.53,2.

Noorteklassis sai välja jagada vaid ühe medali. Meesjuuniorite Eesti meistriks tuli Sander Grauen, kes läbis raja ajaga 59.43,9. Neidude arvestuses ametlikku tulemust kirja ei saanud keegi. Veteranide klassis jagati samuti välja vaid üks medal ning seegi läks Grauenite perekonda. M45+ klassis kaitses Eesti meistri tiitlit taas Peteri Grauen (aeg 48.26,9).

Pühapäeval peeti Vägilase jooksu põhietapp. Põhijooksudel sai valida nii 4 km kui ka 8 km pikkuse raja vahel. Pikema raja kasuks otsustas 330 osalejat. Pikal rajal sel korral autasustamist ei toimunud. Kõige kiiremini suutis raja läbida Vägilase jooksul debüüdi teinud Timmo Tammemäe (aeg 48.39,0). Naistest oli väledaim Kristina Pärg.

Lühijooksul tegi veenva jooksu Kaspar Grauen, kellel kulus 4 km läbimiseks 25.11,4. Teisena ületas finišijoone Kristjan Roosvald (aeg 26.31,9) ning kolmanda koha pälvis Sander Grauen (aeg 26.50,0). Naistest oli kiireim Liis-Marii Kaso (aeg 28.58,9). Kolm minutit hiljem ületas finišijoone Irina Leonova-Gorski (31.55,3). Kolmandana lõpetas Merle Jeets ajaga 31:53,7.

Kiireim noormees oli Kaspar Grauen ning neidudest Liisa-Lotta Laan (aeg 35:34,4). Lühijooksudel oli osalejaid kokku üle 150.

Järgmisel aastal toimuvad Eestis Euroopa meistrivõistlused takistuskrossis. 29. juuni - 4. juulil on oodata Tartusse mõõtu võtma ligi 1000 sportlast üle Euroopa.