VIDEO | MotoGP sõitja põrkas kokku kajakaga, aga võitis ikka

Motosport
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Motosport

Itaalia ringrajasõitja Marco Bezzecchi elas Austraalias toimuva MotoGP etapi sprindisõidu eel üle äreva momendi, kuid jõudis siiski võitjana finišisse.

Kui motomehed lasti soojendusringile, lendas üle raja kajakaparv ja Bezzecchi põrkas ühe linnuga kokku. "Kui ma alustasin soojendust, siis ka nemad alustasid soojendust," naljatles Aprilia sõitja hiljem.

"See oli raske hetk, sest ma ei teadnud, mida täpsemalt teha ja tahtsin end lihtsalt kaitsta. Pärast seda olin üsna murelik, et äkki on ratas viga saanud, aga õnneks mitte. Loomulikult on mul sellest väga kahju, aga midagi polnud teha."

Parimalt stardikohalt teele läinud Bezzechi suutis vahejuhtumist hoolimata sprindisõidu võita. Talle järgnesid hispaanlased Raul Fernadez (Trackhouse; +3,149) ja Pedro Acosta (KTM; +5,310).

Austraalia GP põhisõit on kavas pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

