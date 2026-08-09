Martin kasvatas Silverstone'is konkurentide ees vahet

Laupäevases sprindisõidus teenis Aprilia kolmikvõidu. Võidu võttis Martin, teiseks tuli jaapanlane Ai Ogura (+1,530) ja kolmanda koha hõivas itaallane Marco Bezzecchi (+3,974). Fernandez oli tolles sõidus sunnitud kukkumise tõttu katkestama viienda ringi järel.

Pühapäevast põhisõidu alustas parimalt positsioonilt Martin, kuid Fernandez sai kaasmaalasest mööda kohe esimeses kurvis. Ta hoidis seejärel liidrikohta finišini ning saavutas hooaja esimese ja karjääri teise võidu MotoGP sarjas.

Fernandez jätkas ühtlasi Silverstone'i ringrajal omapärast võitjate jada, olles juba 12. järjestikune erinev etapivõitja. Viimati õnnestus kahel järjestikusel aastal võitjaks tulla Jorge Lorenzol, kes sai sellega hakkama aastatel 2012 ja 2013.

Bezzecchi heitles sõidu lõpus Ducati ratturi Alex Marquezega, aga suutis oma positsiooni kaitsta ja viimasena pjedestaalile pääseda (+3,393). Marqueze (+4,702) järel tulid üle finišijoone Pedro Acosta (KTM; +6,256), Fabio Di Giannantonio (Ducati; +6,382) ja valitsev maailmameister Marc Marquez (Ducati; +9,550).

Martin kogus sprindisõidu võidu ja põhisõidu teise kohaga kokku 32 punkti. Sarja üldarvestuses jätkab 2024. aasta maailmameister endiselt liidrina (240 punkti). Tema edu lähima konkurendi Bezzecchi ees kasvas 31-punktiliseks, kolmandal kohal paiknev Ogura kaotab Martinile 37 punktiga.

MotoGP sari jätkub augusti viimasel nädalavahetusel Hispaanias Alcanizi ringrajal.