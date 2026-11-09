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Marc Marquezi tiitlipidu lükkus edasi

Motosport
Marc Marquez.
Marc Marquez. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MM-etapil Kataris saavutas MotoGP klassi põhisõidus esikoha Marco Bezzecchi (Aprilia; 41.29,173). Kaheksandat MM-tiitlit jahtiv Marc Marquez (Ducati; +3,083) sai teise koha ning peab tiitli kindlustamiseks ootama vähemalt kaks nädalat.

Laupäevase sprindisõidu võitnud Marquez vajas pühapäevases põhisõidus tiitli kindlustamiseks oma lähima konkurendi Jorge Martini (Aprilia) punktikohalt välja jäämist. Seitsmekordse maailmameistri kahjuks seda ei juhtunud – Martin lõpetas põhisõidu seitsmendal kohal ja säilitas matemaatilise võimaluse ise maailmameistriks tulla.

"Olen nädalavahetusega tervikuna rahul. Kogusin 32 punkti, mis on palju. Kõige olulisem oli see, et ma ei andnud konkurentidele lisajõudu. Mul oli selge ja nutikas strateegia: esimestel ringidel säästsin rehve ning hiljem oli eesmärk pjedestaalikohal lõpetada," rääkis Marquez võistluse järel. "Marco [Bezzecchi] oli isegi treeningutel minust pool sekundit kiirem. Selle vastu ei saanud midagi teha. Oleksin võinud tema tempos sõita kaks ringi, aga mitte 22 ringi. Siin ei olnud õige hetk riskimiseks," lisas ta.

Kahe nädala pärast Portugalis toimuva hooaja eelviimase etapi eel edestab Marquez üldarvestuses Martini 60 punktiga. Marquez võib oma kaheksanda MM-tiitli kindlustada juba sprindisõidus, kui suudab Martinist vähemalt kaks punkti rohkem koguda.

Tunamullu maailmameistriks tulnud Martin ise MM-tiitlist enam ei mõtle. "Tahan paar päeva kodus puhata, et taastuda. MM-tiitel mind hetkel ei huvita. Tahan lihtsalt olla sajaprotsendiliselt vormis, et nautida neid kahte viimast sõitu Aprilia ridades ja võiduga lõpetada," ütles Martin.

Marquez jagab hetkel MM-tiitlite arvult teist kohta Valentino Rossiga. Kaheksas MM-tiitel tõstaks hispaanlase rekordit jagama Giacomo Agostiniga, kes valitses sarja 1960. ja 1970. aastatel.

Kataris põhisõidu võitnud Bezzecchi on üldarvestuses Marquezi ja Martini järel kolmas. Itaallast lahutab Martinist vaid 14 punkti.

Toimetaja: Henrik Laever

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