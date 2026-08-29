Vennad Marquezed rõõmustasid kodupublikut kaksikvõiduga

Mootorrataste ringrajasarja MotoGP hooaja 13. etapil Hispaanias Alcanizi ringrajal võtsid Marc Marquez (Ducati) ja Alex Marquez (Ducati) kodupubliku rõõmuks sprindisõidus kaksikvõidu.

Laupäevane võistluspäev algas Aragoni ringrajal kvalifikatsiooniga, mille võitis sarja kokkuvõttes teist kohta hoidev Marco Bezzecchi (Aprilia).

Itaallane kihutas kahel korral välja aja alla 1.45 ning püstitas 1.44,962-ga uue rajarekordi. Teiseks tuli seitsmekordne maailmameister ja tiitlikaitsja Marc Marquez (+0,089) ning kolmanda koha sai tema noorem vend Alex (+0,299).

Pärastlõunal toimunud sprindisõidus Bezzecchi start ebaõnnestus. Vennad Marquezed said temast kohe esimeses kurvis mööda ning itaallasel ei tekkinud 11 ringi jooksul erilist võimalust vastulööki anda.

Marc Marquez ületas finišijoone esimesena (19.37,995). Noorem vend Alex kaotas talle 1,140 ja Bezzecchi 2,089 sekundiga. Sarja üldliider Jorge Martin (Aprilia) lõpetas viiendana (+6,237), tema ja esikolmiku vahele mahtus Pedro Acosta (KTM; +2,648).

Vanem Marquez tõusis tänu sprindisõidu võidule sarja üldarvestuses kolmandale kohale, olles nüüd Martinist (245 punkti) ja Bezzecchist vastavalt 33 ja nelja punkti kaugusel.

Põhisõit saab alguse pühapäeval kell 15.00.