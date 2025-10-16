X!

Uustulnukad aitasid Reali Euroliigas järjekordse võiduni

Korvpall
Theo Maledon
Theo Maledon Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Madridi Reali korvpalliklubi alistas Euroliigas kodusaalis 93:86 Belgradi Partizani.

Real võitis juba avaveerandi 24:12 ja juhtis poolajapausiks 52:33. Viimasel veerandil jõudis Partizan korra nelja punkti kaugusele, aga enamat ei suudetud. Lõpuhetkedel tegutsesid otsustavalt Reali uustulnukad Theo Maledon ja Trey Lyles.

Reali parim oli Walter Travares 19 punkti ja kaheksa lauapalliga, Lyles tõi 17 punkti ja võttis viis lauapalli ning Maledon panustas 16 punkti, võttis kolm lauapalli ja andis kolm tulemuslikku söötu. Chuma Okeke lisas 14 punkti ja võttis viis lauapalli, Mario Hezonja viskas 12 punkti ja võttis samuti viis lauapalli. Partizani ridades oli resultatiivseim Jabari Parker 23 punktiga.

Realil on neljast mängust kirjas kolm võitu ja üks kaotus ning korvide vahega tõusti tabeli teiseks Kaunase Žalgirise järele.

Kolme võidu ja ühe kaotusega jätkavad ka Paris Basketball, Tel Avivi Hapoel ja Panathinaikos, kes on vastavalt neljas, viies ja kuues. Paris oli neljapäeva õhtul kodus 105:87 üle Baskoniast, Hapoel alistas võõrsil 100:93 Valencia ja Panathinaikos sai kodusaalis 91:85 jagu Lyoni Villeurbanne'ist.

Esikuuiku järel on eelmise hooaja finalist Monaco, kes sai kahe võidu kõrvale teise kaotuse, jäädes võõrsil 73:77 alla Bologna Virtusele. Võitjate parim oli Carsen Edwards 24 punktiga, Monaco ridades tõi Nikola Mirotic 16 punkti.

Tulemused:

Panathinaikos – Lyoni Villeurbanne 91:85
Valencia – Tel Avivi Hapoel 93:100
Bologna Virtus – Monaco 77:73
Paris – Baskona 105:87
Madridi Real – Partizan 93:86

Toimetaja: Maarja Värv

