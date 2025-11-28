Arand kerkis Saudi Araabia sprindis pjedestaalile

Vabatreeningutel tehniliste probleemide küüsis vaevelnud Arand alustas reedest võistluspäeva kvalifikatsioonisõidu seitsmenda kohaga, jäädes napilt välja viimasest kvalifikatsioonisessioonist.

"Kvalifikatsioonis mängisid rolli [neljapäeval] tehnilistel põhjustel ebaõnnestunud vabatreeningud. Teatavasti ei saa kvalifikatsiooni minna otsima

seadistust ja propelleri valikut. Need oleks pidanud eile selgeks saama," rääkis Arand. "Oleme üldpildiga enam-vähem rahul. Sprindid ja põhisõit on ees ja anname endast parima!"

Arand startis sprindisõidus neljandalt positsioonilt, kuid esimeses pöördes sõitis tema trajektoori kinni parema stardi saanud itaallane Alberto

Comparato. Kassi-hiire mäng MM-sarja liidri Alec Weckströmiga käis kuni kaheksanda ringini, kui soomlane põhjustas kollase lipu, sõites ühe pöördepoi kinnitusest lahti.

Kaks ringi hiljem tõusis roheline lipp ja sõitjaid said uuesti gaasi põhja vajutada ning Arand suutis samal ringil soomlasest mööduda. Seitse ringi enne lõppu tegi Arand julge manöövriga, kui murdis sisetrajektoori ja hoidis enne pöördepoid kiirust kauem üleval, möödudes sellega kolmandat kohta hoidnud Comparatost. Samal ringil õnnestus mööduda ka hollandlasest Ferdinand Zandbergerist, kelle masinat oli tabanud tehniline probleem.

Sõiduvõit läks valitsevale maailmameistrile Jonas Anderssonile, Arand kaotas võitjale vaid 2,8 sekundiga. Kolmandana ületas joone sakslane Stefan Hagin, kes jäi eestlasest enam kui 20 sekundi kaugusele.

Laupäeval toimub Jeddah GP põhisõit.