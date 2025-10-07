X!

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

Joonas Lember ja Marek Peeba.
Joonas Lember ja Marek Peeba. Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit/Facebook
Eesti veemotosportlane Joonas Lember krooniti Itaalias Borettos toimunud Hydro GP etapil paadiklassis F-125 maailmameistriks.

Sinises paadis numbriga 22 sõitnud Lember võitis esimese, kordusele läinud võistlussõidu. Teine sõit katkestati tugeva tuule tõttu ning Lember tuli lõpuks kaheetapiliseks kujunenud MM-sarjas maailmameistriks.

"On olnud väga keeruline hooaeg. On olnud neli võistlust ja toimunud ainult neli starti. Esimesed kaks etappi jäid täiesti ära," kommenteeris eestlane.

"EM-il Itaalias oli vesi kaikaid ja sodi täis ning sealne sõit oli täielik loterii, kas said millelegi vees pihta või mitte. Meie saime. Saksamaal saime teha kolm sõitu ja seal õnnestus ka etapp võita."

"Siin Borettos ei olnud ka lihtne, tagasilööke oli päris palju, aga lõpuks tuli etapivõit koos MM-tiitliga ikkagi ära," rõõmustas ta. "Sügav kummardus kõigile, kes lõppenud hooajal abiks olid ja toetasid nii nõu kui jõuga!"

Teine Eesti veemotosportlane Marek Peeba tuli F-250 klassis pronksile. "Boretto MM-etapp oli esimene võistlus uue paadiga jõe peal, mis tähendas täiesti erinevat seadistust varasemaga võrreldes," lausus ta.

"Trennis saime küll rahuldava tulemuse, kuid ajasõidus kahjuks maksimumi tehnilistel põhjustel näidata ei saanud. Sõitu startisime stardirivi lõpust ning tihedaks läinud esimeses pöördes sai itaallasega kokkupõrkes viga paadi kiil, mis lasi mul edasi sõita ainult suurt ringi."

Peeba sõnul kiirust siiski oli ta tasuks sõidu viies koht, aga kokkuvõttes tähendas kolmandat kohta. "Uue võistluskomplektiga MM-medal on väga hea tulemus aga olen suuteline sõitma ka võidu peale. Tänud meeskonnale, kõigile toetajatele ja perele!"

Erko Aabrams ei leidnud Borettos head seadistust ja ainsaks jänud sõidus tuli seitsmes koht. Kokkuvõttes ei andnud see kõrgemat neljandast kohast.

"Oleme 1,5 aastaga oma tehnikat palju edasi arendanud, aga vaja on veel kohaneda uute asjadega, mis annavad meile superstardi või siis üldse mitte. See kord oli see "üldse mitte" kord," lausus ta.

"Sõitsin ennast tagant viiendaks ja hakkasin neljandat kohta võtma, kui kurvilaine paiskas paadi veest välja näoga vastassuunda. Õnneks kedagi täiesti taga ei olnud ja avariid ei toimunud. Mootor jäi tööle, kuid kaks konkurenti pääsesid mööda ning sõidust seitsmes koht."

"Uuel hooajal tuleme tugevamalt tagasi," lubas Aabrams. "Tänan oma tiimi juhti Reigo Virrot, tänu kellele saame Hydro GP sarjas võistelda."

Toimetaja: Siim Boikov

