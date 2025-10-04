X!

Eelviimaselt kohalt alustanud Arand tõusis Shanghai GP-l neljandaks

Stefan Arand Shanghai GP-l
Stefan Arand Shanghai GP-l Autor/allikas: F1H2O
Eesti veemotosportlane Stefan Arand alustas ringrajapaatide F1 sarja Hiina GP-d stardirivi lõpust, aga võitles end neljandale kohale ning teenis etapi parima piloodi tunnustuse.

Mootorivahetusega esimese stardikoha kaotanud Arand pidi laupäeval startima eelviimaselt, 19. kohalt, aga näitas kohe sõidu alguses head taktikat ja hakkas välisringi sõites konkurentidest mööduma.

Sõidu käigus ümber läinud paadid põhjustasid neljal korral kollase lipu ja sõitjad olid sunnitud hoo maha võtma, Arand lõikas sellest hea reaktsiooniga kasu ja sai rohelise lipu ning lendstardiga mööda mitmest konkurendist. 39. ringil anti finišilipp ja eestlane oli ennast kokkuvõttes sõitnud eelviimaselt kohalt neljandaks.

"Oli raske sõit ja pigistasin kõik välja, mis mul anda oli," kinnitas Arand. "Väsimus on meeletu ja 19. kohalt neljandaks sõit oli maksimum, mis võtta andis. Eks loomulikult osa minu sees lootis, et kui oleks veel üks restart antud, oleks suutnud poodiumile tulla. Aga jäime sõidu ajal ühest peeglist ilma ja kuna üks külg oli pime, siis see tegi selle raskeks," jäi Arand võistlusega kokkuvõttes rahule. 

"Tahan veel tänada oma raadiomeest, F1 legendi Scott Gillmani, kes juhendab mind sõitude ajal ja tervet Team Sharjaht, kes on hoolimata kõigest suutnud mulle alati kokku panna ülikiire võistluspaadi ning toetavad mind sajaprotsendiliselt minu püüdlustes," kiitis Shanghai GP parimaks piloodiks kuulutatud Arand oma uut meeskonda.

Teise etapiga läks F1 MM-sarja juhtima Shanghais võitnud rootslane Jonas Andersson, teisel kohal on sõidu katkestanud Arandi meeskonnakaaslane kanadalane Rusty Wyatt ja kolmandat kohta hoiab Alec Weckström Soomest. Arand on viiendal kohal, kogu esikuuik mahub kaheksa punkti sisse.

Toimetaja: Anders Nõmm

